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巴爾的摩貨輪撞橋案 類似事故生還者：下墜數秒會想起親人

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船愈造愈大...近1個月2起撞斷橋 引橋梁安全疑慮

編譯潘勛／綜合27日電
船舶愈造愈大，全球橋梁遇到撞擊時，是否具備抗撞能力。圖為美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋遭貨輪撞斷。（路透社）
船舶愈造愈大，全球橋梁遇到撞擊時，是否具備抗撞能力。圖為美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋遭貨輪撞斷。（路透社）

紐約時報報導，26日巴爾的摩港基伊大橋遭巨型貨櫃輪達利號(Dali)撞斷，再加上2月22日中國廣州也發生貨櫃輪撞斷橋基事件，挑起安全標準方面的疑慮，擔憂船舶愈造愈大，全球橋梁遇到撞擊時，是否具備抗撞能力。

廣州港貨櫃輪撞橋事件，規模要比巴爾的摩港基伊大橋遭馬士基航運公司貨櫃巨輪撞斷小得多，但是堆疊很高的貨櫃輪撞斷雙線橋梁，一樣導致車輛掉落；中國官方表示，事故導致五人喪生。

兩起撞橋事件另引發問題，是否該要求更多船隻碰到橋梁緊急事故，要具備快速下錨能力，還有拖船要不要陪護更多貨輪進出港口。

廣州撞橋事件尚未有最後報告，而美國官方才剛開始調查巴爾的摩事件。防阻船撞擊設備，就保護世界主要水道橋梁的橋墩是標準配備，巴爾的摩港水道也屬其中。紐約市維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)就有混凝土加巨岩組成的龐大障礙物，環繞橋墩基底來支持。

支持基伊大橋橋墩的障礙物年代有多久遠，目前不得而知，但基伊大橋建造距今快要半個世紀，設計則更早。這段期間，船舶已變大許多。

廣州撞橋事件發生珠江的小運河，那條水道遠沒那麼重要，橋梁也裝有旨在保護橋墩基座的各類裝置，以防船隻撞擊。中國央視報導，保護工作按理該在2022年竣工，但告拖延，最新完工期限訂於今年8月。

很多大型船隻的港口領航員或船員在船舶要進港離港時，都會準備好兩具錨，以防緊急事件如船隻失去動力、必須快速停止時可以拋落。開設在紐約的「卡拉特薩斯海運顧問」(Karatzas Marine Advisors)船隻檢驗公司執行長卡拉特薩斯(Basil M. Karatzas)表示，他瞧見油輪船員通常會這做，但貨櫃輪較不常見。

卡拉特薩斯表示，錨必須解固以備拋入，這麼做要花好些準備時間，一般船上人員要親自到船頭解錨釋放，遇到緊急狀況才拋下是辦不到的。

大型船隻離港入港時經常有拖船陪護，以便大船有困難時可以拖它們離開，免受傷害。26日「達利號」撞橋時有無拖船在旁，目前不得而知。

「達利號」離開巴爾的摩港時，恰逢春季潮水要流出港口，而且時逢快要月圓，離滿月不到24小時。春季滿月時逢當地海平面因潮水而出現最大變化；雖說巴爾的摩港即便春潮滿月，一般變化也不算大，但潮汐運動很可能也是這次撞橋事件的因素之一。

紐約時報 紐約市 維拉札諾大橋

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