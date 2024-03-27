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巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工

記者顏伶如／即時報導
巴爾的摩港基伊大橋斷成數截，當時橋上有工人正在進行修繕，有六人落水失蹤。（路透）
巴爾的摩港基伊大橋斷成數截，當時橋上有工人正在進行修繕，有六人落水失蹤。（路透）

巴爾的摩基伊大橋(Key Bridge)混凝土橋墩26日早晨遭大型貨輪撞斷，造成橋段斷裂，六名落水維修工凶多吉少。紐約時報報導，六人都是需要養家活口的移工，來自低收入家庭，需要賺錢照顧妻兒。

橋樑被貨輪撞斷時，橋面上有布勞納建築公司(Brawner Builders)工人正在施工，六名維修工落水之後生死未卜。海岸巡防隊(US Coast Guard)表示，從意外發生後停留水中時間研判，六人可能已經全數死亡。

布勞納建築公司員工坎波斯(Jesus Campos)受訪時說，曾與六名落水同事一起工作，「我們都是低收入家庭，我們都有親人在故鄉等著接濟」。

坎波斯接受巴爾的摩媒體訪問時說，六名落水同事來自薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥

巴爾的摩當地為移民提供協助的非營利慈善團體We Are Casa執行主任托瑞斯(Gustavo Torres)證實，其中一名落水工人為來自薩爾瓦多的40歲男子魯納(Miguel Luna)，住在馬里蘭州至少已有19年，育有三名兒女。

紐約時報報導，瓜地馬拉外交部證實兩名落水工人是瓜地馬拉公民，但未公布姓名；瓜地馬拉駐馬里蘭總領事已與兩名工人的兄弟姊妹取得聯繫，正在安排與家屬會面。

墨西哥駐華府領事館則發表聲明表示，落水工人的國籍仍有待查證。

低收入 墨西哥 紐約時報

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