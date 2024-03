馬里蘭州 巴爾的摩市(Baltimore)一座長1.6英里(約合2.57公里)的橋梁,26日凌晨因一艘貨船撞擊而坍塌。目前傷亡情況不明。

這座大橋名為「Francis Scott Key Bridge」。Wtop報導,事故發生在26日凌晨1時半,有大型船隻撞上橋,官員報告事故期間橋上大約有10輛車輛和7名建築工人。

馬里蘭州交通管理局表示,巴爾的摩的大橋已關閉交通。I-695公路因「船舶撞擊」導致基橋倒塌而關閉。

巴爾的摩縣行政長官小約翰尼·奧爾謝夫斯基 (Johnny Olszewski, Jr.) 在X平台上表示,他已了解這起事件,並與消防局局長、巴爾的摩市長和其他當地官員保持聯繫。「請為那些受影響的人祈禱,」他說。

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn