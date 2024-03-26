巴爾的摩大橋坍塌多人落水 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻
馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌，導致數輛汽車和多達20人掉入下方的帕塔普斯科河中，救援人員正在搜尋生還者，馬里蘭州州長摩爾宣布進入緊急狀態。
根據州長發言人在社群媒體平台「X」的聲明，摩爾稱他的辦公室在事發後，跟美國運輸部長布塔朱吉、巴爾的摩市長史考特、巴爾的摩郡行政長小奧爾謝夫斯基與巴爾的摩消防局保持密切溝通，而緊急勤務人員則在現場。
摩爾表示，「我已宣布馬里蘭州進入緊急狀態，我們正在與跨部門團隊合作，快速部署拜登政府的聯邦資源。我們對正在執行營救的勇敢男女表達感激，並為每個人的安全祈禱」。
Statement from @GovWesMoore on the collapse of the Francis Scott Key Bridge:— Carter Elliott, IV (@CarterElliottIV) March 26, 2024
My office is in close communication with U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg, Baltimore Mayor Brandon Scott, Baltimore County Executive Johnny Olszewski, and the Baltimore Fire Department as…
BBC報導，巴爾的摩消防局長在記者會上表示，「絕對沒有跡象顯示此為恐攻行動」，也沒有跡象顯示這是蓄意行為，並指刑事部門正與聯邦調查局及其他單位合作，取得所有情資。
肇事貨輪懸掛新加坡旗，22名船員都是印度人。肇事船東發出聲明表示，經查船上所有人包含2名引航員都安全無虞，正配合有關當局調查事發原因。
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