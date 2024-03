巴爾的摩大橋坍塌多人落水 州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

馬里蘭州 巴爾的摩港的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌,導致數輛汽車和多達20人掉入下方的帕塔普斯科河中,救援人員正在搜尋生還者,馬里蘭州州長摩爾宣布進入緊急狀態 。

根據州長發言人在社群媒體平台「X」的聲明,摩爾稱他的辦公室在事發後,跟美國運輸部長布塔朱吉、巴爾的摩市長史考特、巴爾的摩郡行政長小奧爾謝夫斯基與巴爾的摩消防局保持密切溝通,而緊急勤務人員則在現場。

摩爾表示,「我已宣布馬里蘭州進入緊急狀態,我們正在與跨部門團隊合作,快速部署拜登 政府的聯邦資源。我們對正在執行營救的勇敢男女表達感激,並為每個人的安全祈禱」。

Statement from @GovWesMoore on the collapse of the Francis Scott Key Bridge:



My office is in close communication with U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg, Baltimore Mayor Brandon Scott, Baltimore County Executive Johnny Olszewski, and the Baltimore Fire Department as…