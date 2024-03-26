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川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

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川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

編譯季晶晶／綜合外電
川普的資產淨值周一飆到65億美元，主要是旗下媒體公司完成合併，以及法院調降他民事詐欺案判決的保證金。（美聯社）
川普的資產淨值周一飆到65億美元，主要是旗下媒體公司完成合併，以及法院調降他民事詐欺案判決的保證金。（美聯社）

儘管面臨法院數億美元罰款、競選活動現金短缺、企業財報顯示經營虧損，但川普周一變得更有錢了，他的淨資產一口氣飆升40多億美元，這意味他首次躋身彭博億萬富豪指數追蹤的500位全球最富有人士之列，掌握大約65億美元財富，主因是他的川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）與一家空殼公司Digital World Acquisition Corp.（簡稱DWAC）完成合併，以及法院調降他民事詐欺案判決的保證金。

川普媒體經營川普旗下社群媒體網站Truth Social，他持有近8,000萬股，持股比大約58%。以DWAC周一收盤價49.95美元計算，這筆資產的帳面價值是40億美元。這家新合併的公司股票代號是DJT，周二開始交易 。

紐約上訴法院周一上午拋給川普一條救生索，他在上訴金融詐欺案期間，只需繳交1.75億美元的保證金，而非5.5億美元（裁決罰款4.54億美元的120%），即可阻止名下房地產被扣押，還多給了他10天時間籌錢。川普表示，他有足夠的現金支付保證金。DWAC的股價開高走高，到收盤時大漲35%。

由於媒體合併和保證金調低，現年77歲的川普周一首次躋身彭博億萬富翁指數。然而，他能否維持這麼高的身價還很難說。川普六個月內不得出售手上的DWAC股票，該股歷史波動很大。

川普媒體在2023年前9個月的營收低於350萬美元，同期淨虧損4,900萬美元。

川普 詐欺 社群媒體

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