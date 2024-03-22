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社會安全局局長：調高退休年齡將傷害藍領勞工

記者顏伶如／即時報導
社會安全局(Social Security Administration)局長歐麥利(Martin O'Malley)。（路透）
社會安全局(Social Security Administration)局長歐麥利(Martin O'Malley)。（路透）

社安金基金2033年可能嚴重短缺，屆時退休族每月領取支票只有目前金額的75%至85%，共和黨提議調高退休年齡做為因應之道。社會安全局(Social Security Administration)局長歐麥利(Martin O'Malley)則指出，調高退休年齡將傷害藍領勞工。

成員包括80%眾院共和黨團眾議員的「共和黨研究委員會」(Republican Study Committee，RSC)20日提議，2025會計年度裡，現在年輕勞工領取社安金的年齡門檻，應該配合預期壽命做出調整，高收入者領取福利則應遞減；提議政策將讓未來十年社安金支出減少1.5兆，紅藍卡支出降低1.2兆。

前任馬里蘭州州長、社會安全局局長歐麥利21日在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)聽證會上說，美國民眾希望政府強化並擴大社安金計畫，而非刪減、限縮或停止服務。

歐麥利表示，調高退休年齡將讓勞工階級美國民眾受到不成比例的衝擊。目前社安金計畫規定的完全退休年齡為67歲。

他說：「有些人提倡調高退休年齡，我認為我們必須審慎為之，某些民眾一輩子辛苦工作，結果卻很早就過世。」

「共和黨研究委員會」指出，拜登總統在1980年代時，曾經贊成為了解決社安金基金不足問題，將退休年齡從65歲調高到67歲。

「保留社安金及聯邦醫療保險全國委員會」(National Committee to Preserve Social Security and Medicare)執行長瑞契曼(Max Richtman)表示，調高退休年齡其實就是福利縮水。他說，從領取福利者的角度來看，年齡門檻提高之後，有資格領取福利的時間等於因此減少。

瑞契曼並不認同高收入者社安金福利應該遞減。他說，高收入者繳交社安稅較多，退休之後理應拿到該有福利，如果高收入者領取福利遞減，等於是把原本「賺取福利計畫」(earned benefit program)硬生生變成「社會救濟計畫」(welfare program)。

退休 社安金 福利

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