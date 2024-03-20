拜登與國會達成折衷協議 小幅提高阿富汗人簽證限額

國會議員今天表示，拜登政府與共和黨籍聯邦眾議員達成折衷協議，小幅提高曾為美國政府工作的阿富汗 人申辦特殊移民簽證 的人數限額。

路透報導，目前美國國會核准的「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas，SIVs）限額3萬8500份，申請者可透過該簽證取得美國公民資格，但這個數目預料將在8月美軍撤離阿富汗的3週年紀念日前後額滿。

聯邦眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）主席麥考爾（Michael McCaul）表示，這項協議允許增發1萬2000份簽證。這低於拜登政府和共和黨籍聯邦參議員之前提出的2萬份。

麥考爾在一場聽證會宣布，「白宮和國會領袖都已同意，為曾經協助美國的阿富汗國民發放1萬2000份特殊移民簽證」，這將列入國務院的海外業務資助法案中。

參與阿富汗戰爭的退伍軍人、民主黨籍聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）向路透證實1萬2000份簽證這個數目無誤。他在眾議院主導提高阿富汗簽證人數限額的行動。

不過，這項協議遠不足以滿足阿富汗人的簽證需求，而且該計畫預計在2026年到期。

不願具名的國務院官員透露，到3月1日為止，有超過8萬名阿富汗人正在辦理簽證，其中約1/4已獲准在阿富汗境外進行最後的面試和審查。