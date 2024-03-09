趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉。(本報檔案照片)

華爾街 日報最新報導披露，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)小姨子、福茂集團董事長兼執行長趙安吉 (Angela Chao)，死前當晚在其丈夫的莊園宴請女友們慶祝農曆新年，餐聚後她開車回到莊園主屋途中，所開的特斯拉 失控衝入莊園一處水池，她生前最後幾分鐘，曾因此瘋狂致電向朋友求救。

現年50歲，身家億萬的趙安吉溺水事件發生在2月10日，當時她正開車進行「三點掉頭」(從馬路的最右側回轉，當碰到最左側的路沿時倒車，同時將車頭進行調整，然後換成前進檔完成調頭)，卻不慎倒車衝入池塘溺水身亡。

華爾街日報報導了這起駕駛事故的詳細經過，且提到當晚混亂的救援最終沒有成功，原本與朋友的周末歡聚反成一場噩夢。

2月10日晚，趙安吉邀請了她在哈佛商學院的幾位女朋友，在位於德州Texas' Hill Country一處占地900畝的私人莊園度周末，該莊園有馬廄、游泳池，還有一個擁有10個臥室的賓館。

當天是農曆新年大年初一，趙安吉與女朋友們慶祝了新年後，於晚間11時30分左右離開賓館，準備返回兒子在睡覺的的主屋，由於當晚天氣寒冷，所以她決定放棄步行，開著特斯拉Model X SUV前往，這段路車程約四分鐘。

但沒過幾分鐘，趙安吉就驚慌的打電話給她一位朋友，表示自己開車掉頭時，要打前進檔卻打成了倒車檔，結果車子一路往後衝，翻過了堤防，掉進池塘並快速下沉。

華爾街日報報導，趙安吉的朋友立即跑去幫忙，其中一位女性還跳入池塘，牧場經理跟妻子聽到騷動後也到了戶外，接著有人撥打911報案。

根據布蘭科郡的事故報告，當地緊急救援隊在2月11日凌晨12時28分抵達現場，距離他們接到報案電話整整過了24分鐘，由於地形崎嶇，部分救援人員下車步行前往現場。

一名救援人員描述，他們到達現場後，看見一輛特斯拉完全淹沒在水中，在救援過程中，一名警官甚至站上車頂，試圖砸開車窗。該事故報告也提到，當時需要潛水隊協助但卻沒有潛水人員可以到場。

後來一輛拖車到場，計畫將車子拖出池塘，但汽車在水中的位置比救援人員預想的更遠，該拖車的纜繩根本不夠長。最後終於找到一條更長的纜繩，然而至少有一名拖車司機表示害怕被電動車電到。

警方說，一組兩人救援隊成員，最終在凌晨12時56分左右，將趙安吉從車內拉出，車門打開時，數百加侖的水從車內噴湧而出。警方說，趙當時已經沒有任何反應，急救人員試圖搶救了43分鐘但無濟於事。

趙安吉之死一直沒有細節公開，布蘭科郡警長辦公室上周曾致信給德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)稱，趙安吉死亡不是一宗典型事故，他們仍在進行刑事調查。幾天後，布蘭科郡警長辦公室又稱，該事件一直都是「不幸事故」。

趙安吉死亡的牧場，屬於她丈夫布雷耶(Jim Breyer)有關的公司，布雷耶為一位風險投資家，也是波士頓職籃賽爾提克隊的股東之一，估計其淨資產約有29億元。