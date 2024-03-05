勸退潛在競爭對手 拜登的秘密武器是這個人

前總統柯林頓。(美聯社)

縱使拜登總統目前在總統大選上顯得有點步伐蹣跚，且在民調上落後於前總統川普 ，但檯面下有位人士成了他的秘密武器：「紐約」(New York)雜誌4日報導，勸服民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin)和共和黨 前馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)不要以第三方名義參選總統的幕後人士，正是前總統柯林頓(Bill Clinton)。

走中間溫和路線的曼欽與霍根，都曾考慮成為「無標籤」(No Labels)組織的候選人；「無標籤」是個中間派組織，目的是在拜登與川普之間，作為選民的第三個選擇。

霍根曾連任兩屆馬州州長、去年卸任，身為共和黨溫和派的他一向與川普不對盤；柯林頓在去年暗示霍根，如果有獨立人士參選總統，只會讓川普漁翁得利。

霍根在今年2月宣布競選馬州參議員，該州的參議員位置因民主黨籍的卡定(Ben Cardin)決定退休而出缺。

柯林頓對曼欽則說得更直白，他對曼欽說，他若出馬，將成為讓川普重新入主白宮的風險；曼欽最終於2月中旬宣布不會參選總統。

「無標籤」組織在失去兩個最可能的人選後，已將目標轉向共和黨籍的海理(Nikki Haley)，海理是否在「超級星期二」後退出共和黨的總統候選人競爭，目前仍是未知數。

「無標籤」組織預定在本周五舉行視訊大會，即是「超級星期二」的三天後；800名代表將決定是否繼續推第三方競選者。