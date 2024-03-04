德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

趙安吉。(本報檔案照片)

德州 布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)4日針對有關德州警方對參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)小姨子、福茂集團董事長兼執行長趙安吉 (Angela Chao)之死進行刑事調查的報導做出澄清，德州警方稱，趙吉安之死一直都被視為「不幸事故」，並未轉入刑事調查。

布蘭科郡警長辦公室首席副警長伍德林(Robert Woodring)向「奧斯汀美國州民」(Autin American-Statesman)表示，趙吉安死亡案件的調查「沒有任何改變，一直都是一起不幸的事故」，「我們沒有看到任何讓我們相信並非這樣的事情。」

布蘭科郡發言人阿許比(Kimberly Ashby)表示，這些新聞報導歸咎於媒體對該郡向德州檢察長尋求指導請求中的一句話產生誤解。但對於媒體及外界索取該信件副本的請求，布郡官員拒絕或未予回應，根據指出，該封信似乎要求檢察長對該郡保留趙吉安案件相關紀錄發表意見。

50歲的趙安吉在2月11日午夜過後不久，被發現死於德州強森市(Johnson City)的一處私人牧場的池塘中，當時救援人員把她從淹沒在水中的一部汽車中拉出來，這座牧場距離奧斯汀約40哩。警長辦公室在2月16日曾發表聲明中稱，「急救人員試圖對趙安吉採取緊急措施，但她在水下時已經死亡」。

目前尚不清楚導致趙安吉死亡的具體情況，布蘭科警長辦公室除了在案發後發過上述一份簡短聲明，稱「這是一起不幸事故」外，一再拒絕透露詳情，伍德林4日以調查仍在進行為由，再次拒絕向媒體說明案情。

CNBC在上周發布一則報導，指布蘭科郡警長辦公室在2月29日致信給德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，信中稱，趙安吉的事件不是一宗典型的事故。信中提到，「儘管初步調查顯示這是一起不幸的事故，但警長辦公室仍將這宗事故作為刑事案件進行調查，直到他們有足夠的證據排除犯罪活動。」

有鑑於此，該信請求檢察長「包括事件的警察報告、911報案紀錄、錄音與影片證據以及其他材料，不應該向提出要求的媒體公布。」警長辦公室表示，「在調查結束之前，公布報告、影片和其他信息，會干擾對此事的調查和可能的起訴。」該封信件中沒有提到有證據表明趙安吉死於犯罪。

不過，根據信中稱，趙安吉之死並非「典型事故」(typical accident)的說法，以及信中提出起訴的可能性，均與之前趙安吉死亡後警方所發表的最初聲明有了轉變，也因此引起各方對於趙安吉之死有更多的猜測。

在CNBC率先報導這項信息後，包括新聞週刊、福斯商業、紐約郵報等紛紛引用。

「奧斯汀美國州民」根據「德州公共信息法」，提交了有關索取調查紀錄的請求，但截至4日下午，布蘭科郡警長辦公室沒有回應。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點