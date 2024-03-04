SpaceX任務升空 將4名美俄太空人送上國際太空站

SpaceX「獵鷹9號」火箭成功從佛羅里達州發射升空，載運3名美國太空人和1名俄羅斯太空人前往國際太空站，執行為期6個月任務。(路透)

太空探索科技公司（SpaceX ）的「獵鷹9號」火箭昨晚從佛羅里達州發射升空，載運3名美國太空人 和1名俄羅斯太空人前往國際太空站，執行為期6個月任務。

影片來源：YouTube NASA

法新社報導，當地昨日晚間10時53分，「獵鷹9號」（Falcon 9）從甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）起飛，一道長而亮的橘色火焰照亮夜空。

國家航空暨太空總署（NASA）電視台的解說員表示，這枚火箭在發射後數分鐘，便在大西洋上空以時速6000英里（約9600公里）飛行。

獵鷹9號載運的SpaceX太空船「乘龍奮進號」（Crew Dragon Endeavour）費時約9分鐘進入軌道，準備停靠國際太空站（International Space Station）讓3男1女太空人下船，並接走4名站上人員。

這次任務昨前晚曾嘗試首次發射，但因為強風而取消。

根據NASA的商業載人計畫（Commercial Crew Program），科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX自2020年以來一直提供替NASA將太空人送上國際太空站的服務，對手承包商波音（Boeing）至今則仍未完成認證。SpaceX已4度發射乘龍奮進號。

SpaceX這趟Crew-8發射任務是以美國太空人杜米尼克（Matthew Dominick）為首，他和同任務的同胞女太空人厄普斯（Jeanette Epps）及俄羅斯太空人格雷本金（Alexander Grebenkin）都是首趟太空飛行。

同任務的另一名美國太空人暨內科醫師巴拉特（Michael Barratt），則將是第3次登上國際太空站。