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比佛利山1中學出現AI偽造同學裸照 教育官員擬祭嚴懲

中央社／洛杉磯27日專電
比佛利山一所中學近日發現，疑似有學生在網路上散布人工智慧AI生成裸照。（路透）
比佛利山一所中學近日發現，疑似有學生在網路上散布人工智慧AI生成裸照。（路透）

比佛利山一所中學近日發現，疑似有學生在網路上散布人工智慧AI生成裸照；教育官員正展開調查，可能祭出嚴懲。

洛杉磯多家媒體報導，比佛利山聯合學區（Beverly Hills Unified School District）官員正在調查一起科技霸凌事件，有學生在網路上散布AI生成的偽造照片，把同學的臉拼接上裸體。

比佛利維斯塔中學（Beverly Vista Middle School）約有750名6年級到8年級學生，上星期學校主管與家長發現網路上流傳學生的造假圖片，這些圖片用AI生成技術，把學生的臉接上裸體。

根據電視台報導，校方人員和心理輔導員26日到每一間教室與學生談話，瞭解學生的心情，也說明事情的嚴重性。目前仍不清楚有多少學生參與製作、散布這些偽造影像。

據報導，教育官員建議學生家長，與孩子談論這是「危險行為」，也鼓勵孩子與朋友討論這件事，瞭解這樣捏造影像會造成令人不安及不恰當的後果。

在校方與家長的聯繫訊息當中，比佛利山聯合學區的教育官員表示，根據加州教育法令，任何製作、傳布或擁有這一類AI圖像的學生都將面臨懲處，包括最嚴重的開除學籍。

「洛杉磯時報」報導，新科技在校園內成為新的霸凌工具，正在世界各地發生；包括美國、加拿大、西班牙、巴西都出現與深偽技術（Deepfake）有關的網路霸凌。

AI 比佛利山 洛杉磯

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