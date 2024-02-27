課堂禁用手機蔚為趨勢 更多州加入

一名猶他州的九年級學生在上課前將手機放入手機留置袋。(美聯社)

加州1名高中教師抱怨學生在課堂上用手機觀賞串流影音平台Netflix；馬里蘭州也有化學教師說，學生在上課時間透過賭博應用程式（App）投注。

美聯社報導，美國各地的教育工作者反映，學生經常在課堂上用社交軟體Snapchat發送聊天訊息、聽音樂和進行網購。智慧型手機干擾教學和學習的例子可謂多不勝數。

手機影響當代美國青少年的證據非常充分，但教師們表示，父母通常不清楚子女上學期間使用手機的嚴重程度。而且教育工作者和專家針對如何處理此事的看法也有越來越一致的趨勢，也就是明令禁止學生在課堂上使用手機。

美國各地的教育工作者反映，學生經常在課堂上用社交軟體Snapchat發送聊天訊息、聽音樂和進行網購。智慧型手機干擾教學和學習的例子可謂多不勝數。(美聯社)

在洛杉磯地區擔任高中科學教師的葛蘭傑（James Granger）要求學生上課期間將手機放進有編號的「手機盒」中。他說：「以前的學生還有上課時不該玩手機的自覺，不過時代變了。現在唯一的辦法就是把手機收走。」

實際上，多數學校都設有學生使用手機相關規範，但很少會強制執行。在州份和聯邦層級，也有越來越多主管人員開始支持校園手機禁令，並提出限制使用手機的新做法。

猶他州 最近也開始管制學生使用手機。共和黨 籍州長柯克斯（Spencer Cox）上月敦促各學區和州教育委員會（Board of Education）上課期間禁止學生使用手機。他提出相關研究，以證明禁用手機後學生學習情況可獲改善、比較不會分心，而且更會與同學交談。

他本月告訴記者：「一天不過保留6、7個小時空檔，讓孩子不被手機綁住。」他還說，他提出的建議不具法律約束力，是保護猶他州兒童免受社交媒體傷害立法行動的一部分。

佛羅里達州去年成為第1個在校園禁用手機的州。去年7月生效的法律要求所有公立學校禁止學生於上課期間使用手機，校內網路也不得連結社群媒體 。有些學區甚至全面禁止學生把手機帶進校園。

奧克拉荷馬、佛蒙特和堪薩斯州近期也提出所謂「校園無手機」立法計畫。

阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）和維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）去年12月提案，要求聯邦當局就校內使用手機對學生心理健康和學業表現的影響進行研究。兩黨已就更嚴格規範社群媒體和更廣泛的兒童網路安全問題聯手提出多項要求，這是其中之一。

據美國教育統計中心（National Center for Education Statistics），全美多達77%的學校禁止校內手機用於與課業無關用途。但這個數字無法反映真實情況，因為學生未必會遵守禁令，學校也不一定會強制執行禁令。