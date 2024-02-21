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拜登政府將花200億 更換各港口中國製造貨櫃起重機

記者顏伶如／即時報導
拜登政府計畫更換各港口中國製造貨櫃起重機。圖為華盛頓州塔科馬港口的貨船以及起重機。(美聯社)
拜登政府計畫更換各港口中國製造貨櫃起重機。圖為華盛頓州塔科馬港口的貨船以及起重機。(美聯社)

華爾街日報21日報導，拜登政府憂心使用先進軟體的中國製造貨櫃起重機(cargo cranes)潛藏國家安全風險，未來五年將以200億元經費改善各地港口安全設施，同時提高國內貨櫃起重機生產量。報導指出，貨櫃起重機更換計畫是拜登政府旨在鞏固美國整體航海資安的配套行動之一。

報導指出，海岸巡防隊(US Coast Guard)將頒布命令針對設置於戰略港口的外國製造貨櫃起重機訂定數位安全規範，拜登總統也將發布行政命令，為美國各地港口的電腦系統資訊作業提供安全標準。

官員指出，聯邦政府將為改善各地港口資安投入200多億經費，具體項目包括未來五年裡大量提高美國本地貨櫃起重機生產量，經費來源是2021年在國會通過的1兆元兩黨基礎建設法案。

根據計畫，未來美國本地生產的貨櫃起重機將仰賴日本三井集團(Mitsui)的美國子公司。官員指出，這將是30年來美國第一次在國內製造生產貨櫃起重機。

主管網路暨新興科技的副國家安全顧問紐柏格(Anne Neuberger)受訪時說：「我們覺得確實存有戰略風險。」

紐柏格說，貨櫃起重機在各地港口負責大規模的進出口貨櫃搬運，如果起重機被植入攻擊程式，或者被敵人租用、操作，對於美國經濟港口物流與軍事行動運輸補給，可能造成衝擊。

對於美國對於起重機的安全疑慮，先前中國曾駁斥為「被迫害妄想」。

主管海岸巡防隊網路司令部的海軍少將范恩(John Vann)在媒體簡報上曾表示，貨櫃起重機的設計原本就是可以從遠端控制、執行任務及設定，因此中國製造貨櫃起重機的設備功能，存有恐遭趁虛而入的安全風險。

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