專訪／洛杉磯奶奶外婆入圍奧斯卡 愛讀世界日報

奶奶易揚輝(左)、外婆張麗華每天都要固定看世界日報。(圖／摘自IG)

台裔導演王湘聖拍攝紀錄短片「奶奶跟外婆」順利入圍奧斯卡獎 最佳紀錄短片獎，他忠實紀錄奶奶易揚輝、外婆張麗華的同居生活，即便面臨疫情 也要保持樂觀，他笑說兩老一得知入圍，立刻大笑說片中曾抱怨彼此一直放屁，「講了3次放屁還能入圍奧斯卡啊？」並說到時出席典禮，非常期待能看到知名導演李安。

導演王湘聖(中)與奶奶易揚輝(左)、外婆張麗華(右)一同合影，慶祝入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎。(美聯社)

王湘聖拍攝「奶奶跟外婆」讓兩位可愛的阿嬤易揚輝、張麗華成為鏡頭前的大明星，至於為何想拍攝該片？他提到在疫情期間，自己從紐約搬回北加州的佛利蒙，與奶奶、外婆共度了一段快樂又難忘的時光，才萌生要為兩老拍攝日常生活的想法，並花費8天時間拍攝完成，「我從小在高雄長大，之前每年都會固定回高雄探望家人，逛菜市場、騎腳踏車，也特別喜歡吃高雄的麵線」，因為生長環境充滿人情味，才讓他將這樣的溫暖心情，投注在自己的創作裡。

「奶奶跟外婆」捕捉兩名老人在疫情生活下的日常生活，入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎。(圖／摘自IG)

「奶奶跟外婆」提到兩老每天都要固定看報吸取新知，王湘聖透露她們都很喜歡看「世界日報」，「她們很關心發生在台灣的新聞，因為不懂英文，那可以說是她們的精神食糧」，外媒一致認定短片捕捉兩老私底下的溫馨互動，更傳遞兩位近百老婦的人生哲學，「她們常跟我說，開心是一天，不開心也是一天，就選擇開心度過吧」。

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影片來源：YouTube Disney Plus TW

王湘聖笑認光是入圍就已經很開心，除了李安導演之外，屆時也希望能與克里斯多夫諾蘭、宋席琳等導演交流，「我很想與亞裔美籍演員史蒂芬元、『媽的多重宇宙』許瑋倫合作，希望未來有機會」，他首部電影長片「弟弟」也將在今年上映，期許到時也能像「奶奶跟外婆」一樣受到許多觀眾喜愛。「奶奶跟外婆」已在Disney+上架。