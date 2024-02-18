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跳舞、扳手腕…「奶奶跟外婆」感情好 世界日報也入鏡

記者劉子為／洛杉磯報導
王湘聖導演的紀錄短片「奶奶跟外婆」提名奧斯卡，他將該作品視為給奶奶外婆的一封情書。(受訪者提供)
王湘聖導演的紀錄短片「奶奶跟外婆」提名奧斯卡，他將該作品視為給奶奶外婆的一封情書。(受訪者提供)

在全世界的大螢幕上觀看兩位來自台灣的阿嬤跳舞、扳手腕、享受生活，這歸功於美籍台裔導演王湘聖(Sean Wang)的紀錄短片「奶奶跟外婆」，該作品先後入圍奧斯卡並上線Disney+，讓兩位可愛的阿嬤變身大明星，也讓觀眾們感受到阿嬤們的樂觀與生命力，而變得不畏懼時光。

導演王湘聖表示，這部短片是他送給奶奶易揚輝和外婆張麗華的一封情書。王湘聖早在2018年就與奶奶外婆合作拍攝了一個一分鐘的短片，合作非常愉快。2021年他從紐約回到北加佛利蒙(Fremont)家中，與奶奶外婆共住了幾個月，度過了一段快樂又難忘的時光，這也讓他萌生了為奶奶外婆拍一部短紀錄片的想法。於是，他組建拍攝團隊在家中拍攝八天，完成了這部作品。

為了讓影片具備懷舊風，王湘聖通過後期調色讓影片看起來像是膠片拍攝。比起客觀寫實地記錄奶奶和外婆的日常，王湘聖更想記錄的是奶奶外婆與他拍紀錄片的過程，因此在片中可以看到王湘聖本人，他也融入了許多創意和編排，比如帶著奶奶外婆一起跳舞玩樂，因此，影片不僅展現他對奶奶外婆的愛，也有奶奶外婆給予他的愛，是雙向的情書。

儘管是第一次參與電影拍攝，奶奶外婆因為是和親近的孫子合作，也沒有感到緊張和壓力。外婆張麗華表示，整個拍攝十分輕鬆愉悅，因為拍的就是她和奶奶的日常，同時王湘聖會帶著她們玩，全程都十分開心。張麗華說，最初聽到外孫找她拍電影，感到不可思議，因為她覺得拍電影需要漂亮的明星，如今作品入圍奧斯卡，她意識到每個人都可以是明星。

奶奶和外婆平時喜歡閱讀中文書報，是世界日報的忠實讀者。(受訪者提供)
奶奶和外婆平時喜歡閱讀中文書報，是世界日報的忠實讀者。(受訪者提供)

奶奶和外婆都是世界日報的忠實讀者，在影片中也能看到二人一同閱讀報紙的場景。外婆張麗華表示，二人每天一早起來就會閱讀世界日報，經常能從頭讀到尾，尤其關心發生在台灣的新聞。她說，對不精通英語的二人而言，中文書報算得上是一種精神食糧。

戲內戲外，奶奶和外婆都是非常要好的朋友，這在華人家庭裡並不是常見的現象，談及二人維繫感情的秘訣，外婆張麗華認為是尊重和互相照顧，她說，生活中難免會有小摩擦，但總能互相理解。在螢幕之外，奶奶和外婆平時的生活也是「小確幸」，她們會在平板電腦上看節目，會被孩子帶領着做運動，在小果園裡勞動等等。

王湘聖和奶奶外婆交流都用流利的普通話，雖然出生成長在美國，王湘聖經長會回台灣探親，他十分熱愛台灣的文化與美食。在王湘聖印象裡，每次回台灣都可以和家人一起逛菜市場、騎摩托車，非常愜意和幸福，他印象最深的美食非台式麵線莫屬。

王湘聖的劇情長片「弟弟」(Didi)，這部電影基於導演的個人經歷，以2008年的灣區為背景，透過一名13歲台裔美國男孩的視角，展現青春成長的歡樂與混亂，該作品在聖丹斯電影節(Sundance Film Festival)獲得不錯的反響並摘得兩個獎項。

入圍 奧斯卡 世界日報

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