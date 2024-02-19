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德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

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德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

特派員黃惠玲／即時報導
住在密西根州的男子波林，19日在德國法庭承認謀殺、蓄意謀殺。(臉書截圖)
住在密西根州的男子波林，19日在德國法庭承認謀殺、蓄意謀殺。(臉書截圖)

涉嫌強暴並殺害伊利諾州瑞柏市(Naperville)21歲劉憶佳(Eva Liu)，還將同行另一名女孩張凱西(Kelsey Chang，音譯，20歲)丟下德國新天鵝堡峽谷的密西根州男子波林(Troy Phillip Bohling，31歲)，19日在德國法庭承認了檢方對其提出的謀殺、蓄意謀殺等罪，在德國，謀殺罪最高可判處終身監禁，刑期預計最快在3月中旬公布。

➤➤➤姦殺華女並棄屍 密州男在德被控罪 檢披露凶殘過程

根據德新社報導，波林19日在審判開始時，就承認了檢方的指控，在德國的法律體系中，被告不會對指控正式提出抗辯(formally enter pleas to charges)。

被告辯護律師穆勒(Philip Mueller)說，「被告承認犯下令人無法理解的罪行」，被告隨後確認律師的聲明是正確的，但沒有回答任何問題。

根據德國的隱私規定，嫌疑人的名尚未公布，但去年6月14日案發後不久，已有多個美國媒體確認兇嫌為密西根州底特律林肯公園區的居民波林。他被指控犯有謀殺、強姦致人死亡、謀殺未遂、藏有兒童色情製品等罪行，在德國，謀殺罪最高可判處終身監禁。預計判決最快將在今年3月中旬公布。

這起事件發生在去年6月，波林當場被捕。有遊客目睹了該起襲擊事件，並拍攝了波林被警方戴上手銬帶走的過程。

根據法院文件，波林是在一條登山小徑上遇到劉憶佳、張凱西兩人，之前他們完全不認識，而這條登山小徑上的城堡，是著名的天鵝堡，當時波林以帶她們去最佳觀景點看天鵝堡為藉口，將兩位女孩引誘到一個有利位置。

波林接著撲向劉憶佳將她推倒在地，試圖撕開她的衣服並進行性行為。當張凱西前去阻止時，波林勒住張女脖子並將她推下高度165呎的陡坡，張女頭部受傷、身體瘀青但存活了下來。

隨後，他把劉憶佳勒昏再強姦了劉女，然後把她扔下山坡，劉憶佳被丟下山谷時撞到一棵樹上，最終因傷勢過重死亡，張凱西則頭部受傷並有擦傷。兩名年輕女孩都被送往醫院，醫生在醫院宣布劉憶佳死亡。

劉憶佳與張凱西是好朋友，兩人當時剛從香檳伊利諾大學(UIUC)畢業，因此決定在就業前一起同由歐洲，沒想到卻遭遇不幸。

德國 密西根州 就業

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