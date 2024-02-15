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專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

記者顏伶如／即時報導
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

高收入民眾、大型企業以及結構複雜的股東關係，是常被國稅局(IRS)鎖定查稅的熱門目標，但專家表示，一般納稅人如果報稅時發生某些特定狀況，面臨查稅的機率恐將提高。

雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)2023年報告指出，國稅局在2022會計年度裡，平均對每1000份稅表抽查約3.8份，比例約為0.38%，2021會計年度查稅比例則為0.41%。

CNBC新聞頻道報導，報稅公司傑森休維特(Jackson Hewitt)首席稅務資訊長史特柏(Mark Steber)說，許多美國人對於查稅風險存有「錯誤的安全感」。

註冊會計師(CPA)羅希(Ryan Losi)則警告說，納稅人要小心錯誤，以免被被「查稅樂透」(audit lottery)抽中。

容易引來國稅局查稅的四大地雷包括：

收入漏報

對於國稅局來說，要抓漏報收入非常簡單，只要透過資訊報表(information returns)即可從雇主及金融機構取得。史特柏說，國稅局掌握的收入數據與納稅人申報數字不符，是遭到查稅的頭號原因。他說：「稅表漏填某些東西，恐將因此遭到質疑。」

不合理的扣抵

羅希指出，如果扣抵額度與個人收入不成比例，容易遭到查稅。

他舉例說，報稅人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)大約10萬，但申請慈善捐款的抵稅額度卻直逼百萬收入民眾手筆，當然會引起國稅局注意。

只提供概括總數，未給確切數字

羅希指出，申請抵扣金額高達四位數或五位數時，總額不太可能是整數，以概括數字申報等於讓自己增加抽中查稅的機率。

勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)

史特柏指出，中低收入勞工適用的勞動所得稅收抵免，長期以來受到較嚴格檢視，因為某些不肖份子經常利用這套機制鑽漏洞。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)指出，申請勞動所得稅收抵免的納稅人，被查稅的機率比其他美國納稅人大約增加5.5倍。

國稅局 報稅 稅表

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