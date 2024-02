影／SpaceX火箭順利升空 美半世紀來首次嘗試登月

彭博資訊報導,億萬富豪馬斯克旗下的太空 探索科技公司(SpaceX )於15日順利發射搭載月球探測器的獵鷹9號(Falcon9)火箭,預計於2月22日登陸月球表面。

SpaceX原訂14日凌晨從佛州 卡納維爾角(CapeCanaveral)國家航空暨太空總署(NASA)甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射Nova-C登月艇奧德賽號(Odysseus),但因技術問題在發射前2小時緊急喊卡。

如今順利發射升空,將是美國繼半世紀前推動阿波羅(Apollo)任務以來首度嘗試登月,也是首次有民間飛行器嘗試登月。

