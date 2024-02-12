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趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

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趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

特派員黃惠玲／即時報導
趙安吉。(本報檔案照片)
趙安吉。(本報檔案照片)

勞工部部長趙小蘭的妹妹、其父親趙錫成創辦的家族公司福茂集團(Foremost Group)董事長兼執行長趙安吉(Angela Chao)，因發生車禍不幸去世，年僅50歲。趙氏家族12日發出訃告，痛惋她英年早逝，家人均感無比沉痛。

趙安吉從2018年開始接下父親趙錫成的棒子，成為福茂集團的領導人，趙錫成說，女兒年紀輕輕驟逝，「是我們從未想像過的事情，我們全家都悲痛欲絕」。趙錫成表示，趙安吉是他六個女兒中最小的一位，她從小就對航運感到興趣，他回憶，在當年「帶女兒上班」的日子裡，趙安吉是一個出色而充滿好奇心與求知慾的同伴。

他提到，女兒從小就個性早熟且有強烈的求知慾，這讓她深受大家喜歡，也幫助她在做每一件事情時表現出色。身為愛女、姊妹、母親、阿姨、妻子和朋友的趙安吉始終孝順、體貼、善良、奉獻、利他，且總是妙語如珠，為身邊人帶來無窮的歡笑與快樂。趙安吉並深信生命中真正的財富是家人、朋友和幫助他人。

趙錫成也以小女兒在短短三年內以極優成績自哈佛大學獲得經濟學學士學位而感到自豪。此外，趙安吉就讀哈佛商學院研究所期間，還撰寫了一篇「遠洋輪船」的開創性案例，此文章至今仍是哈佛商學院一年級學生必修課程的一部分。

趙安吉後來在哈佛大學學院創設趙朱木蘭和趙錫成家族獎學金。

趙氏家族訃告中提到，儘管趙安吉出生於美國，但她從未忘記自己的根，並終其一生幫助建立了東西方之間溝通交流的橋樑。她還擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔美國人基金會顧問委員會聯合主席以及美中關係全國委員會青年領袖論壇成員等。

趙家表示，趙安吉的驟然離開，不僅使家人內心生生缺了一塊，也是亞裔社區的重大損失。

趙錫成(中)與趙小蘭(右)、趙安吉(左)。(本報檔案照片)
趙錫成(中)與趙小蘭(右)、趙安吉(左)。(本報檔案照片)

亞裔 哈佛大學 勞工部

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