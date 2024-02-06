川普政府前官員華盛頓中槍亡 川普發聲：受尊敬的官員

前總統川普。（路透）

前總統川普 執政時期的官員邁克吉爾(Michael Gill)1月29日在華盛頓遭槍擊，他當時坐在車裡，一名槍手闖入車內對其開槍，幾天後，邁克吉爾死亡。川普2月4日在社交平台上就此事發聲。

據政治新聞網報導，警方在一份聲明中稱，1月29日，一名槍手走近停在華盛頓特區一條街的一輛車，闖入車內向男司機開槍後離開現場。報導說，邁克吉爾的家人後來確認邁克吉爾就是這起事件的受害者。

FOX 5網站說，邁克吉爾的妻子克里斯蒂娜·吉爾在給該媒體的一份聲明中稱，「我很悲傷地向社區通報我的丈夫邁克吉爾去世。他的突然離去給我們的生活留下了永遠無法填補的空白。在這一悲傷時刻，我們感謝家人、朋友和社區給予的愛和支持，我們也衷心感謝所有慰問和提供幫助的人」。

據FOX 5網站介紹，邁克吉爾56歲，有3個孩子。政治新聞網稱，川普執政時期，邁克吉爾曾在商品期貨交易委員會任職。

根據警方說法，嫌犯名叫阿泰爾·坎寧安，他最終在馬里蘭州被警方擊斃。警方還說，通過走訪涉案人員獲得的初步信息顯示，嫌犯「可能正在經歷某種心理健康 危機或有一些心理健康問題」。