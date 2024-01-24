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社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

記者顏伶如／即時報導
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%，為1981年之後最大調幅，退休族平均每個月多拿140元。然而，稅務專家說，社安金福利增加恐將導致補稅，某些退休族這個報稅季可能因此被嚇到。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導，就在退休族為通膨所苦的同時，社安金福利增加的副作用可能就要出現：繳稅變多。

社安金領取金額雖有與通膨連動的生活成本調整，但社安金得以豁免不必繳稅的額度，則有數十年不曾調整。

從1984年以來，單身報稅者調整後總收入(adjusted gross income，AGI)超過2萬5000元或夫妻合併報稅調整後總收入超過3萬2000元時，社安金最多50%可能要繳稅，單身報稅者調整後總收入超過3萬4000元或夫妻合併報稅調整後總收入超過4萬4000元時，社安金最多85%可能要繳稅。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)執行主任夏儂‧班頓(Shannon Benton)受訪時說，希望退休族有辦法稍微攢下一些社安金，因為幾乎肯定要補稅。她說：「令人難過的是，根據我們估計，為數不少的民眾今年將為社安金福利繳稅」。

社會安全署(Social Security Administration，SSA)指出，領取社安金的民眾，有6600萬人支票金額去年增加。

報導指出，某些退休族從來不必為社安金繳稅，但今年報稅時將發現狀況改變了。

生活成本調整幅度創新高之前，要為社安金繳交聯邦所得稅的民眾，人數已經增加。「老年人聯盟」日前公布研究指出，2023年的報稅季裡，領取社安金已有三年以上的退休族中，有23%首度必須為福利繳稅，這一趨勢預計今年將會持續。

班登說，退休族陷入進退維谷中，社安金福利雖然增加，但增加福利卻因為繳稅變多而失去。她表示，退休族每年獲得生活成本調整，但繳稅豁免門檻卻沒有跟著調整。

社安金 退休 報稅

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