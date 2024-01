德桑提斯退選引用「邱吉爾名言」 但邱吉爾沒說過這句話

佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)21日在X平台宣布退出共和黨 總統初選,並引用了一句聲稱是出自前英國首相邱吉爾(Winston Churchill)的名言,作為他結束競選活動的註腳,然而歷史學家表示這句話並非出自邱吉爾。

德桑提斯在宣布退選的貼文中,引用了一句話:「成功不是終點,失敗也並非致命:重要的是繼續前進的勇氣──溫斯頓‧邱吉爾」。

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



