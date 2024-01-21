德桑提斯退選引用「邱吉爾名言」 但邱吉爾沒說過這句話

德桑提斯在X平台宣布退出總統競選，但引言被發現出錯，並非出自邱吉爾。(擷自X平台)

佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)21日在X平台宣布退出共和黨 總統初選，並引用了一句聲稱是出自前英國首相邱吉爾(Winston Churchill)的名言，作為他結束競選活動的註腳，然而歷史學家表示這句話並非出自邱吉爾。

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德桑提斯在宣布退選的貼文中，引用了一句話：「成功不是終點，失敗也並非致命：重要的是繼續前進的勇氣──溫斯頓‧邱吉爾」。

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

但英國每日郵報報導，據歷史學家之言，邱吉爾沒說過這句話。

國際邱吉爾協會的網站寫道：「我們的這項結論是基於對邱吉爾的5000萬字經典的仔細研究，包括他的所有書籍、文章、演講和論文。」

「我們找不到任何根據顯示他跟這句話有關，即使你常聽到人們說他們引自邱吉爾。」

「在網路上，你也可以找到幾乎相同數量的貼子聲稱這句話是(美國前總統)亞伯拉罕·林肯說的，但我們在林肯檔案館中也沒有找到任何來源佐證。」

作家理查德·蘭沃斯(Richard Langworth)撰寫了11本有關邱吉爾及其一生的書籍，但他也沒有找到這句話的出處。

德桑提斯去年5月在Ｘ平台(昔稱推特)上宣布參選總統，然而當時訊號斷斷續續且遇到故障，使他出師不利；如今在X平台的引退貼文，沒想到又鬧了笑話。