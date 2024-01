佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)今日在X平台宣布退出共和黨 總統初選。

距離新罕布夏州初選只剩兩天,兩次民調顯示他在新罕布夏州的支持率僅有6%。

德桑提斯在X平台發布了一段影片,宣布他將停止競選活動。

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm