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美國桂格擴大回收多款疑受沙門氏菌汙染麥片 總數超過60款

編譯盧思綸／即時報導
美國桂格燕麥11日擴大回收疑遭到沙門氏菌污染的穀物燕麥產品，目前總數超過60款。（美聯社）
美國桂格燕麥11日擴大回收疑遭到沙門氏菌污染的穀物燕麥產品，目前總數超過60款。（美聯社）

紐約時報報導，美國桂格燕麥去年底回收旗下若干疑似遭沙門氏菌污染的穀物燕麥產品，本月11日再擴大召回品項，總數超過60款。

美國桂格燕麥（Quaker Oats）是百事公司（PepsiCo）旗下子公司，去年12月中旬因產品疑似遭沙門氏菌汙染，初步回收燕麥穀物棒、麥片和不同零食等43款產品。本月11日，桂格燕麥再擴大回收24款產品，包括燕麥棒「Quaker Chewy Granola Bars」、蛋白質棒「Gatorade protein bars」、穀物棒「Cap’n Crunch bars」、烘烤酥脆穀麥片「Quaker Simply Granola Cereals」及穀物麥片「Gamesa Marias Cereal」。

美國食品暨藥物管理局FDA）去年12月曾聲明，「沒有任何報告證實回收產品確實受到沙門氏菌汙染」，目前尚未確定是否已證實產品受到污染。

該公司已在官網公布回收產品並提供退款。

另外，美國桂格燕麥去年底回收產品時，台灣佳格公司亦發表聲明釐清，美國桂格跟台灣桂格為不同生產線及原料來源，本次疑受汙染之商品皆為美國桂格品牌之商品，非台灣佳格所生產。

紐約時報 食品暨藥物管理局 FDA

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