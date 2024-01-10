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獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城西郊Downers Grove市的一處民宅，9日晚間發生一起華人夫妻命喪槍口的家暴慘案，根據指出，案發當晚原本是蘇東偉(Dongwei Su，以下均為音譯，42歲)及妻子隋亞琨(Yakun Sui，42歲)因為剛剛買了新房宴請多位友人的歡喜聚會，但蘇姓夫妻因細故吵架，蘇東偉竟憤而持槍射殺妻子，兩人兒子聽到槍聲衝下樓，蘇東偉向兒子說了聲「對不起」後舉槍自盡。

這起血腥命案發生在9日晚間10時左右，Downers Grove警方表示，警局在10時2分接到報案電話後立即趕到位於63街夾Fairview Ave.的一處連棟屋，發現屋內有一名男子跟女子中槍倒地。根據消息指出，女性死者背後中兩槍致命，男性死者則舉槍自轟死亡。警方表示，初步分析該起槍擊案為家暴引發，全案仍在調查中。

這起槍擊案的目擊證人包括兩名友人以及死者夫妻未滿20歲的兒子，根據本報記者獲得的可靠消息，原本住在華埠一帶的蘇姓夫婦在去年11月中剛花了約40萬買下這棟房子，全家人入住不到兩個月，當晚的餐會一方面迎接新年，一方面慶祝喬遷，至少有七人出席了餐會，其中一對母女先行離去。

死者的家庭友人接受本報記者訪問時表示，當晚9時許，蘇姓夫妻因為細故起了口角，蘇東偉因此明顯不悅，甚至拿起啤酒瓶往隋亞琨身上砸，在場友人試圖阻止也頭部不幸掛彩，夫妻兩人之後看起來冷靜了下來，妻子開始收拾家裡，先生則與另一名男友人坐在客廳沙發。

沒料到稍後蘇東偉到樓上拿著槍枝下樓，男友人發現後立刻把另一位女友人帶離現場跑到房子外，接著很快聽到槍聲，兩名友人都受到相當大的驚嚇。

槍聲停下後，蘇姓夫婦的青少年兒子跑出家門，並告訴門外的父母親友人「我媽媽躺在地上都是血，我爸爸自殺了」。男友人回到屋內發現兩人血流滿地，趕緊打電話報警，警察到場後告知中槍兩人均已死亡。

根據指出，蘇東偉的兒子表示，當他聽到槍聲衝下樓時，父親手上有槍，他曾想要奪回槍枝，但蘇東偉向兒子說了聲「對不起」後舉槍自盡。

友人說，10日凌晨接獲消息後非常震驚，他表示，蘇姓夫妻都來自瀋陽，已經在美國待了10多年，兩人平時在美甲店打工，勤奮努力，之前也沒有聽到夫妻情感不睦或其他問題，而且兩夫婦最近才向美甲店請假，買了機票準備一起回中國過春節，「無法置信會發生這種事情。」

芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃...
芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

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