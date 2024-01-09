謝鋒籲美領導人落實不支持台獨 並停止盤查遣返中留生

謝鋒在卡特中心舉行的紀念中美建交45周年研討會上發表演講。(中國駐美大使館官方號)

中國駐美國大使謝鋒 9日在亞特蘭大卡特中心紀念中美建交45周年研討會上表示，中國沒有挑戰或取代美國的計畫，而台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，他說，對那些數典忘祖、不承認自己是中國人的「台獨」分子，中國政府沒有妥協餘地。他希望美方落實領導人不支持台獨、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具。他也呼籲美方停止盤查滋擾遣返中國留學生 。

謝鋒表示，今年1月1日，習近平主席和拜登總統互致賀信，充分肯定45年來中美關係取得的歷史性成就，他說，回顧這45年，最根本的經驗是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。

謝鋒在演講中提到，中美關係要落實發展，首先要摒棄冷戰思維，樹立正確相互認知。執意把對方視作最大競爭對手、步步緊逼的威脅和遏制打壓對方，雙邊關係難以改善和穩定。中國不會走國強必霸的歪路，更沒有挑戰或取代美國的計畫，「我們的真摯願望是跟美國做夥伴、朋友，但中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則和必須堅守的底線。」

其次，中美應管控矛盾分歧，把握雙邊關係的正確方向。現代社會競爭普遍存在，但不能惡性競爭，更不能以競爭為名剝奪他國正當發展權益。

他指出，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，沒有人比中方更珍視台海和平穩定，但台獨與台海和平水火不容，對於不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地。他呼籲美方應該以實際行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實美國領導人不支持台獨、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具，與中方一起維護台海和平穩定和中美關係大局。

此外，他也提到雙邊應「聚焦共同利益，讓對話合作成為主基」，以及「清除路障關卡，推進人文交流新熱潮」，他提到，受新冠疫情和中美關係惡化影響，過去幾年兩國人文交流遭遇寒流，但越困難越需要增進人心溝通，他希望美方與中方相向而行，採取行動減少旅行、簽證、入境等政策障礙，進一步大幅增加直航航班，盡快調整赴華旅行提醒等級，特別是停止盤查滋擾遣返中國留學生。

這場研討會由卡特中心、美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會和復旦大學美國研究中心聯合舉辦，約有300人出席。