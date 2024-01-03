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下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

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下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

世界新聞網王若馨／即時報導
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

微軟全國廣播公司（MSNBC）主播艾莉西亞·梅南德茲（Alicia Menendez）2日陷入尷尬的處境——她發現下一則新聞快訊是關於自己的父親涉嫌貪污。

艾莉西亞·梅南德茲的父親是新澤西州民主黨聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez），他在去年9月因涉嫌收受外國賄賂遭到起訴，2日解密的起訴書曝光了更多收賄細節。

艾莉西亞·梅南德茲2日代班主持下午4時到6時的MSNBC新聞節目「期限：白宮」，節目剩下五分鐘時，她說：「休息一下馬上回來，待會為您插播一則最新消息。」

然而，艾莉西亞·梅南德茲並沒有回到鏡頭前，取而代之的是另一位主播梅爾伯（Ari Melber），他沒有解釋主播為何換人，而是說：「為您播報一則最新的法律新聞，新州聯邦參議員梅蘭德茲面臨第二份更新起訴書中的新指控。」

影片來源：YouTube AmericaNewz

起訴書中指梅蘭德茲受託媒合一名富商與卡達房地產商的交易，他從富商處收受了高價禮品，包括一級方程式賽車門票和百達翡麗手錶等。

梅蘭德茲否認涉罪。

艾莉西亞·梅南德茲事後回應：「我不會報導這起法律案件。我在MSNBC和NBC的同事已經做了積極的報導，並且會盡他們的責任持續關注這則新聞。」

聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，中）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·...
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，中）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（美聯社）

參議員 新澤西州 白宮

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