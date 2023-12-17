疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收多款燕麥棒、沖泡麥片

桂格燕麥旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。圖為一處桂格燕麥招牌。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

該聲明由食品暨藥物管理局 （FDA）官網發布，並未提供具體召回數量，且目前沒有任何報告證實回收產品確實受到沙門氏菌汙染。

根據疾病管制暨預防中心（CDC ），人體誤食被沙門氏菌感染的食物後，通常在6小時至6天內內會發病，症狀包括腹瀉、發燒、腹部絞痛，通常無須服用抗生素，4至7天後便會好轉。

CDC建議，感染沙門氏菌出現腹瀉者盡量多攝取水份，病況嚴重則需要就醫接受抗生素治療。

小於5歲以下兒童、大於65歲長，以及因糖尿病、肝臟或腎臟疾病和癌症 導致免疫系統低下等患者屬於沙門氏菌嚴重感染高風險族群。

桂格燕麥也在聲明中特別警告，少數案例恐出現沙門氏菌進入血液，引起更嚴重的病症，諸如動脈瘤、感染性心內膜炎和關節炎。