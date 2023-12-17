我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增

疑受沙門氏菌汙染 桂格燕麥回收多款燕麥棒、沖泡麥片

編譯盧思綸／即時報導
桂格燕麥旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。圖為一處桂格燕麥招牌。（美聯社）
桂格燕麥旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。圖為一處桂格燕麥招牌。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國燕麥棒市占率第二大業者桂格燕麥（Quaker Oats）旗下幾款燕麥棒和麥片疑似遭沙門氏菌汙染，宣布回收全美各州、波多黎各、關島和塞班島等地的數十款產品，其中包括燕麥棒「Big Chewy Bars」、「Chewy Dipps」和沖泡麥片「Simply Granola Oats」。

該聲明由食品暨藥物管理局（FDA）官網發布，並未提供具體召回數量，且目前沒有任何報告證實回收產品確實受到沙門氏菌汙染。

根據疾病管制暨預防中心（CDC），人體誤食被沙門氏菌感染的食物後，通常在6小時至6天內內會發病，症狀包括腹瀉、發燒、腹部絞痛，通常無須服用抗生素，4至7天後便會好轉。

CDC建議，感染沙門氏菌出現腹瀉者盡量多攝取水份，病況嚴重則需要就醫接受抗生素治療。

小於5歲以下兒童、大於65歲長，以及因糖尿病、肝臟或腎臟疾病和癌症導致免疫系統低下等患者屬於沙門氏菌嚴重感染高風險族群。

桂格燕麥也在聲明中特別警告，少數案例恐出現沙門氏菌進入血液，引起更嚴重的病症，諸如動脈瘤、感染性心內膜炎和關節炎。

CDC 癌症 食品暨藥物管理局

上一則

「無證移民污染國家血液」 川普再發表納粹式仇外言論

下一則

陰謀論敗訴 瓊斯提5500萬分10年賠槍案罹難家屬

延伸閱讀

黴漿菌感染如「行走的肺炎」 久咳發燒卻行動自如

黴漿菌感染如「行走的肺炎」 久咳發燒卻行動自如
半夜肚子餓？4種零食 解饞又不干擾睡眠

半夜肚子餓？4種零食 解饞又不干擾睡眠
大陸爆發黴漿菌感染 台醫師憂春節疫情大爆發

大陸爆發黴漿菌感染 台醫師憂春節疫情大爆發
加薩孩童傳染病、腹瀉激增 世衛：病死人數恐超越轟炸罹難者

加薩孩童傳染病、腹瀉激增 世衛：病死人數恐超越轟炸罹難者

熱門新聞

新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

2023-12-14 13:28
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬