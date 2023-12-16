我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

科威特元首逝世 享壽86歲

「中國民間檔案館」網站在美成立 提供敏感史料

中央社北京16日電
以蒐集中共建政以來被封鎖敏感史料為主的網站「中國民間檔案館」，日前在美國成立。(截取自「中國民間檔案館」X)
以蒐集中共建政以來被封鎖敏感史料為主的網站「中國民間檔案館」，日前在美國成立。(截取自「中國民間檔案館」X)

以蒐集中共建政以來被封鎖敏感史料為主的網站「中國民間檔案館」，日前在美國成立。擔任館長的美籍資深記者張彥表示，網站旨在提供更多被封鎖的歷史資料，讓中國一般民眾及歷史研究者查閱，進而發揮影響力。

自由亞洲電台報導，「中國民間檔案館」網站公布的內容，包含「大躍進」引發的飢荒、文化大革命的暴力與權鬥、1989年六四事件在天安門廣場的屠殺等，時間涵蓋1949年中共建政到2022年動態清零防疫政策解除後。

報導指出，這一網站透過提供電影、期刊、書籍等資料，讓希望探詢歷史真相的中國民眾能透過翻牆軟體進入瀏覽，獲取整理過的大量系統性歷史資訊。目前網站的史料仍在不斷上傳更新。

張彥（Ian Johnson）在接受專訪時表示，創立這一網站的原因，是希望讓中國民眾能獲取更多被封閉的歷史資料，民眾想要找尋更多相關資料時，有時會遇到困難。像是收到他人贈送的一本書後，要想再找到類似主題的其他書籍就會很困難。

他指出，這一網站的目標就是希望創建一個清楚的資料庫，讓中國一般民眾及民間歷史學家有個可以做研究的地方，讓對想做相關研究的人們會很有幫助。

張彥提到，目前「中國民間檔案館」網站在中國已被網管封鎖，只能透過翻牆軟體才能讀取相關內容，「這不讓我驚訝，我們本來就預期會有這樣的結果」，因為像文革、飢荒、天安門等網站裡的敏感詞，就自然會被封鎖。

他說，成立網站的目標不是直接觸及中國14億人口，而是希望觸及想要做研究並撰寫中國歷史的人，這些人數量雖然不多，但長期而言他們會非常有影響力。同時也希望告訴其他國家的人們，其實「有很多中國人也在自己發掘歷史」。

張彥表示，「中國民間檔案館」提供的史料主要源自中國作家及歷史學者對事實的描述，提供一個「中國人講中國故事」的平台。

天安門 中共 六四

上一則

出現咳嗽、鼻塞、過敏反應 小心聖誕樹症候群

延伸閱讀

要談？少談？拜習怎談「台灣問題」學者看法大不同

要談？少談？拜習怎談「台灣問題」學者看法大不同
怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重
習近平致電金正恩 「友誼歷久彌堅」同推動中朝關係

習近平致電金正恩 「友誼歷久彌堅」同推動中朝關係
傳北韓將關閉駐港領事館 習致電金正恩 稱情誼歷久彌堅

傳北韓將關閉駐港領事館 習致電金正恩 稱情誼歷久彌堅

熱門新聞

密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

2023-12-08 17:54
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅