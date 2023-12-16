「中國民間檔案館」網站在美成立 提供敏感史料

以蒐集中共建政以來被封鎖敏感史料為主的網站「中國民間檔案館」，日前在美國成立。(截取自「中國民間檔案館」X)

以蒐集中共 建政以來被封鎖敏感史料為主的網站「中國民間檔案館」，日前在美國成立。擔任館長的美籍資深記者張彥表示，網站旨在提供更多被封鎖的歷史資料，讓中國一般民眾及歷史研究者查閱，進而發揮影響力。

自由亞洲電台報導，「中國民間檔案館」網站公布的內容，包含「大躍進」引發的飢荒、文化大革命的暴力與權鬥、1989年六四 事件在天安門 廣場的屠殺等，時間涵蓋1949年中共建政到2022年動態清零防疫政策解除後。

報導指出，這一網站透過提供電影、期刊、書籍等資料，讓希望探詢歷史真相的中國民眾能透過翻牆軟體進入瀏覽，獲取整理過的大量系統性歷史資訊。目前網站的史料仍在不斷上傳更新。

張彥（Ian Johnson）在接受專訪時表示，創立這一網站的原因，是希望讓中國民眾能獲取更多被封閉的歷史資料，民眾想要找尋更多相關資料時，有時會遇到困難。像是收到他人贈送的一本書後，要想再找到類似主題的其他書籍就會很困難。

他指出，這一網站的目標就是希望創建一個清楚的資料庫，讓中國一般民眾及民間歷史學家有個可以做研究的地方，讓對想做相關研究的人們會很有幫助。

張彥提到，目前「中國民間檔案館」網站在中國已被網管封鎖，只能透過翻牆軟體才能讀取相關內容，「這不讓我驚訝，我們本來就預期會有這樣的結果」，因為像文革、飢荒、天安門等網站裡的敏感詞，就自然會被封鎖。

他說，成立網站的目標不是直接觸及中國14億人口，而是希望觸及想要做研究並撰寫中國歷史的人，這些人數量雖然不多，但長期而言他們會非常有影響力。同時也希望告訴其他國家的人們，其實「有很多中國人也在自己發掘歷史」。

張彥表示，「中國民間檔案館」提供的史料主要源自中國作家及歷史學者對事實的描述，提供一個「中國人講中國故事」的平台。