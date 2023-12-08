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不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

世界新聞網何卓賢／即時報導
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

一名20歲的母親在Kroger超市疑因對店員行為心生不滿，向她迎頭重擊使其倒地，而這一切被年輕母親的1歲女兒全程目擊。

根據福斯新聞報導，店內監控攝像記錄下，在密西根州聖克萊爾海岸(St. Claire Shores)的一家Kroger超市內，女子謝爾比·帕勒姆(Shelby Parham)走到49歲的店員面前，向她的臉部使出重拳，將她擊倒在地。報導稱該店員倒地之後失去意識，頭部受傷。

該女子與店員疑似在暴力發生之前有過短暫交談。當時，帕勒姆的糧食券Bridge Card餘額不足以支付她帶到自助結賬櫃檯的商品，她於是向店員求助，希望幫忙移除一些商品，但店員當時表示沒有辦法。

當地警方表示，「店員於是走開了，但是當事人感到很沮喪，於是跟隨店員，衝她臉部打了一拳。受害人短暫失去意識，被送到醫院治療頭部傷勢。」

而這一切發生的當下，帕勒姆的一歲女兒坐在她的購物車嬰兒座之中，目睹了一切。

警方還表示，目前帕勒姆面臨輕罪(misdemeanor)的控告，保釋金定在1000美金；她目前交保釋放，一旦定罪可能面臨最多一年的刑期。

而店員目前已經出院，眼部有淤青，伴有頭痛的症狀，也因此未重新上班，而是在家靜養。

糧食券 密西根州

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