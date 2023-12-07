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惡醫冒充捐精者 愛達荷州母女提告…「手足」恐超過16人

編譯廖振堯／綜合7日電
布莉安娜·海耶斯(中)2019年研究所畢業時與姊姊和母親莎朗·海耶斯合影。(美聯社)
布莉安娜·海耶斯(中)2019年研究所畢業時與姊姊和母親莎朗·海耶斯合影。(美聯社)

愛達荷州67歲婦女莎朗·海耶斯(Sharon Hayes)幾十年前苦於無法受孕，在1989年諮詢華盛頓州的婦產科醫生克萊普爾(David R. Claypool)尋找捐精者進行人工受孕，成功生下女兒布莉安娜·海耶斯(Brianna Hayes)，但布莉安娜去年發現親生父親並非匿名捐精者，而是克萊普爾本人，且她可能還有其他16個同父異母的兄弟姊妹，母女倆遂把克萊普爾告上法院。

美聯社報導，莎朗在訴狀中控訴克萊普爾謊稱會進行幾次諮詢療程，根據她選擇的特徵如頭髮和眼睛顏色來篩選捐精者，再進行健康及遺傳檢查，每次療程收取100元現金，宣稱錢會付給捐贈精子的大學或醫學院學生。

布莉安娜去年在基因檢測服務網站「23andMe」申請DNA測試，結果出爐後才揭發克萊普爾的惡行，且與她同地區中至少還有另外16個受害者。

她最初只是想檢查基因資訊，看看能否解釋健康方面的問題，像她童年時期患上白血病，但這種病不會出現在莎朗的家族中。

布莉安娜表示「我為我母親的經歷感到難過，而我是他罪行的產物…這一事實令人嫌惡。」她說母親一直在為真相大白而掙扎，「她感到非常內疚。我告訴她『妳透過所有適當的管道做了需要做的事情：妳只是想為人母、當個慈愛的母親。』」布莉安娜表示她從未見過克萊普爾本人，但她很高興認識那些同父異母的兄弟姊妹。

莎朗的律師厄莫拉(RJ Ermola)說，訴訟指控包括未取得患者同意而違反州醫療事故法，聲稱是捐精者精子卻計畫以自己的精子代替並收錢，違反州消費者保護法並涉詐欺。

克萊普爾已於2005年停止執業。

檢測 愛達荷州 華盛頓州

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