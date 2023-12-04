美前駐玻利維亞大使被捕 遭控為古巴政府工作

聯邦調查局（FBI）逮捕前美國駐玻利維亞大使羅查。（美聯社）

美聯社得知，一名曾任美國駐玻利維亞大使的前美國外交官，在聯邦調查局（FBI）長期進行的一場反情報調查行動中被捕，他被控秘密為古巴 政府工作。

兩名消息人士表示，73歲的羅查（Manuel Rocha）因遭刑事指控，1日在佛州邁阿密被捕，有關此案的更多細節，預料將於4日開庭時公布。他們因為未獲授權討論這起正在進行中的聯邦調查而要求匿名。

其中一人表示，在這起司法部 的案件中，羅查遭控致力促進古巴政府的利益。美國聯邦法律規定，在美國境內為外國政府或實體進行政治遊說者，必須跟司法部登記。

羅查25年的外交生涯，歷經民主、共和兩黨執政，其中很長一段時間，是於冷戰（Cold War）時期被派駐在拉丁美洲國家，當時美國政治與軍事政策時而強硬。

羅查的外交工作經歷包括在美國駐古巴利益代表處（U.S. Interests Section in Cuba）任職，當時美國與斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的共產主義政府缺乏全面的外交關係。

出生在哥倫比亞的羅查，在紐約市一個工人階級家庭中長大，之後在耶魯大學 、哈佛大學、喬治城大學獲得一系列文科學位，然後於1981年加入外交工作。

在擔任玻利維亞大使後，羅查直接干預了該國2002年的總統大選，他在投票前幾周警告說，如果該國讓出身古柯農的莫拉萊斯（Evo Morales）贏得選舉，美國將切斷對這個貧窮南美國家的援助。