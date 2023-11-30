我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

15歲移居美、獲諾貝爾和平獎…外交教父季辛吉大事記

中央社／華盛頓29日電
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州的家中與世長辭，享嵩壽100歲。（路透）
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州的家中與世長辭，享嵩壽100歲。（路透）

前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）29日在康乃狄克州的家中與世長辭，享嵩壽100歲。季辛吉是冷戰期間美國外交政策主要擘畫者。

●1923年5月27日：本名海恩茲．柯艾佛瑞德．季辛吉（Heinz Alfred Kissinger）的季辛吉出生於德國巴伐利亞（Bavaria）一個猶太家庭

●1938年：15歲時為逃離納粹政權，與家人移居美國，落腳紐約

●1943年：入籍美國

●1943年：徵召入伍，隨後在情報單位工作，負責辨識納粹分子

●1954年：畢業於哈佛大學（Harvard University），獲得政治學博士學位

●1957年：他的第一本書「核子武器與外交政策」（Nuclear Weapons and Foreign Policy）一推出隨即成為暢銷書

●1969年到1975年：擔任時任共和黨籍總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）的國家安全顧問

●1971年：祕密飛往中國會晤時任總理周恩來，為尼克森1972年訪中鋪路

●1973年到1977年：擔任尼克森和福特政府的國務卿

●1973年：因談判結束越戰而與北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）共同榮獲諾貝爾和平獎

●1974年：梅開二度，與前紐約州州長洛克斐勒（Nelson Rockefeller）助手麥金尼斯（Nancy Maginnes）結婚

●2014年：在紐約接受心臟手術

●2023年11月29日：在康乃狄克州的家中過世，享嵩壽100歲。

季辛吉 納粹 康乃狄克州

上一則

UAW推動13家車廠員工入工會 包括豐田、福斯、特斯拉

延伸閱讀

美國前國務卿季辛吉家中去世 享嵩壽100歲

美國前國務卿季辛吉家中去世 享嵩壽100歲
最有權力國務卿季辛吉穿梭外交 迄今影響美中關係

最有權力國務卿季辛吉穿梭外交 迄今影響美中關係
揭密…上海公報「台灣是中國的一部分」這句是季辛吉貢獻

揭密…上海公報「台灣是中國的一部分」這句是季辛吉貢獻
促中開放和美蘇和解推手 季辛吉縱橫外交界數十載 褒貶不一

促中開放和美蘇和解推手 季辛吉縱橫外交界數十載 褒貶不一

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元