15歲移居美、獲諾貝爾和平獎…外交教父季辛吉大事記

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州的家中與世長辭，享嵩壽100歲。（路透）

前國務卿季辛吉 （Henry Kissinger）29日在康乃狄克州 的家中與世長辭，享嵩壽100歲。季辛吉是冷戰期間美國外交政策主要擘畫者。

●1923年5月27日：本名海恩茲．柯艾佛瑞德．季辛吉（Heinz Alfred Kissinger）的季辛吉出生於德國巴伐利亞（Bavaria）一個猶太家庭

●1938年：15歲時為逃離納粹 政權，與家人移居美國，落腳紐約

●1943年：入籍美國

●1943年：徵召入伍，隨後在情報單位工作，負責辨識納粹分子

●1954年：畢業於哈佛大學（Harvard University），獲得政治學博士學位

●1957年：他的第一本書「核子武器與外交政策」（Nuclear Weapons and Foreign Policy）一推出隨即成為暢銷書

●1969年到1975年：擔任時任共和黨籍總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）的國家安全顧問

●1971年：祕密飛往中國會晤時任總理周恩來，為尼克森1972年訪中鋪路

●1973年到1977年：擔任尼克森和福特政府的國務卿

●1973年：因談判結束越戰而與北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）共同榮獲諾貝爾和平獎

●1974年：梅開二度，與前紐約州州長洛克斐勒（Nelson Rockefeller）助手麥金尼斯（Nancy Maginnes）結婚

●2014年：在紐約接受心臟手術

●2023年11月29日：在康乃狄克州的家中過世，享嵩壽100歲。