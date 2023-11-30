我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

季辛吉過世 美學者沈大偉讚譽：打開美中關係大門

記者廖士鋒／即時報導
美國資深中國研究學者沈大偉30日對季辛吉過世表示遺憾，並讚譽季辛吉是世界級有智慧的人。（記者廖士鋒／攝影）
美國資深中國研究學者沈大偉30日對季辛吉過世表示遺憾，並讚譽季辛吉是世界級有智慧的人。（記者廖士鋒／攝影）

國務卿季辛吉29日逝世，對美中關係帶來震撼彈，美國資深中國學者沈大偉對此表示，遺憾聽到這個消息，他盛讚季辛吉「把美中關係大門打開」，對美中關係貢獻極大。

喬治華盛頓大學埃略特國際事務學院教授、中國政策研究項目主任沈大偉（David Shambaugh）30日上午出席台北遠東香格里拉飯店舉行的「一黨專政下的『中國式現代化』」國際研討會時，在提問環節就媒體詢問季辛吉（Henry Kissinger）逝世時，做出上述回應。

他表示，此前不知道季辛吉過世，「很可惜」。沈大維提到，季辛吉100歲了，前總統卡特（Jimmy Carter）可能在世的日子也不多了，他們兩人加起來對中美關係貢獻極大，超越任何其他兩人。沈大偉認為，就美國與中國的關係來說，季辛吉或者尼克森（Richard Nixon）打開了大門，而卡特完成了雙方關係的正常化。

就季辛吉本人，沈大偉提到，他曾任美國國務卿，是一位國際戰略家和思想家，他是一位世界級有智慧的人、政治人物，不論對於美國的共和黨、民主黨都是很好的顧問，「我一直對他寫了多本具有洞察力的書感到敬畏。他今年剛剛推出了一本關於人工智慧的書」。

沈大偉強調，季辛吉的書絕不是由寫手代為撰寫的，「我曾與他談論過這個問題，並認識與他合作的人。他們和其他研究助手一樣協助他進行研究」。他重申，對於聽到季辛吉過世的這個消息感到非常遺憾。

公開資料顯示，沈大偉曾於1970年代末期任職於卡特政府的國家安全委員會，美國與中國建交後曾至中國留學，也曾在2014年與卡特訪問過中國西安等地。

前國務卿季辛吉於29日以百歲高齡辭世。（新華社）
前國務卿季辛吉於29日以百歲高齡辭世。（新華社）

季辛吉 國務卿 前總統卡特

上一則

調薪追不上通膨…維持2021年家庭生活水準 每年多支出1.1萬

下一則

65%家長遭成年兒女「啃老」 這3州父母每月金援逾800元

延伸閱讀

過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國

過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國
季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統
美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲
悼念卡特夫人唯一未穿黑衣 梅蘭妮亞挨批低俗

悼念卡特夫人唯一未穿黑衣 梅蘭妮亞挨批低俗

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元