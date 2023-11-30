季辛吉過世 美學者沈大偉讚譽：打開美中關係大門

美國資深中國研究學者沈大偉30日對季辛吉過世表示遺憾，並讚譽季辛吉是世界級有智慧的人。（記者廖士鋒／攝影）

前國務卿季辛吉 29日逝世，對美中關係帶來震撼彈，美國資深中國學者沈大偉對此表示，遺憾聽到這個消息，他盛讚季辛吉「把美中關係大門打開」，對美中關係貢獻極大。

喬治華盛頓大學埃略特國際事務學院教授、中國政策研究項目主任沈大偉（David Shambaugh）30日上午出席台北遠東香格里拉飯店舉行的「一黨專政下的『中國式現代化』」國際研討會時，在提問環節就媒體詢問季辛吉（Henry Kissinger）逝世時，做出上述回應。

他表示，此前不知道季辛吉過世，「很可惜」。沈大維提到，季辛吉100歲了，前總統卡特 （Jimmy Carter）可能在世的日子也不多了，他們兩人加起來對中美關係貢獻極大，超越任何其他兩人。沈大偉認為，就美國與中國的關係來說，季辛吉或者尼克森（Richard Nixon）打開了大門，而卡特完成了雙方關係的正常化。

就季辛吉本人，沈大偉提到，他曾任美國國務卿，是一位國際戰略家和思想家，他是一位世界級有智慧的人、政治人物，不論對於美國的共和黨、民主黨都是很好的顧問，「我一直對他寫了多本具有洞察力的書感到敬畏。他今年剛剛推出了一本關於人工智慧的書」。

沈大偉強調，季辛吉的書絕不是由寫手代為撰寫的，「我曾與他談論過這個問題，並認識與他合作的人。他們和其他研究助手一樣協助他進行研究」。他重申，對於聽到季辛吉過世的這個消息感到非常遺憾。