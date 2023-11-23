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性侵男學生逾4年 新澤西38歲體育女教師被捕

編譯潘勛／綜合22日電
38歲體育女教師莉蒂亞‧品托性侵男學生達四年，日前被捕。（郡檢察官辦公室提供）
38歲體育女教師莉蒂亞‧品托性侵男學生達四年，日前被捕。（郡檢察官辦公室提供）

新澤西州薩默塞特郡(Somerset County)檢察官辦公室表示，38歲體育女教師莉蒂亞‧品托(Lydia Pinto)因性侵男學生達四年，日前被捕，目前被控一級加重性侵、兩項二級性侵罪名，曾入獄7天後，目前等候審判之中。

福斯新聞網(Fox News)22日報導，莉蒂亞原是橋水-拉瑞頓(Bridgewater-Raritan)中學教師。橋水警察局接獲匿名電子郵件，裡頭詳細描述莉蒂亞與男學生的關係，接下來在10月16日展開偵辦。

薩默塞特郡檢察官麥當樂(John P. McDonald)日前在新聞稿中指出，被害男生現已成年，經警佐找出身分，並於10月26日接受警局的性犯罪及虐童小組訪談。

麥當樂表示，被害人陳述與前教教師莉蒂亞‧品托開始談戀愛，接下來在被害人年紀到14、15歲之間，兩人發生性關係，一直持續到被害人讀高三那一年。

檢察官表示，兩人的性事活動全發生在拉瑞頓區。

據網頁資訊，莉蒂亞在中學教冰上曲棍球及女子袋棍球(girls lacrosse)，還教學生開車考照。

莉蒂亞在8日被捕，於郡監獄中待了7天，15日獲釋，等候庭訊。

來源：visualnewstv3616

性侵 新澤西州 監獄

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