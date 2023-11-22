我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

揭祕奧特曼被解職那一刻：視訊會議告知被炒 電腦隨即被封鎖

記者顏伶如／即時報導
OpenAI在開除奧特曼5天後，又宣布找他回鍋擔任執行長。（歐新社）
OpenAI在開除奧特曼5天後，又宣布找他回鍋擔任執行長。（歐新社）

被喻為人工智慧(AI)科技神童的奧特曼(Sam Altman)上周末前往拉斯維加斯參加一級方程式賽車(Formula One)活動，中午時分在下榻旅館房間點下Google Meet視訊會議連結網址，登入後發現自己被董事會成員盯著瞧；奧特曼被OpenAI首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)告知已被開除，並說消息即將公布，但未說明開除原因。

華爾街日報報導，視訊會議結束後，奧特曼的電腦就被封鎖，無法再登入了。

OpenAI高層人事大地震危機，反映了在人工智慧產業內部引發沸騰的爭議，同時也讓科技巨擘與世界領袖為之憂心：人工智慧演進可能潛藏問題，打開潘朵拉盒子的任務能夠託付給誰？

被炒魷魚之前，奧特曼過著讓人羨慕的生活。自從OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT在2022年推出後，奧特曼遊走世界各地，拜訪總統、總理，協助各國擬定AI政策。OpenAI市值近900億元，大約是今年初的3倍。

OpenAI董事會在聲明中說，奧特曼被開除原因是經常對董事會不誠實。消息人士說，董事會成員對奧特曼充滿戒心，他所說的每件事情幾乎都要經過查證。奧特曼在公司裡的盟友則說，奧特曼突然被開除毫無任何徵兆可循。

周末期間，奧特曼昔日領導的決策團體要求董事會讓他復職，並警告稍有不慎公司恐將垮台。連續幾天裡，有關奧特曼將轉往何處、多少員工將跟進跳槽等發展不斷出現變化。舊金山時間21日深夜則有新的轉折：董事會與奧特曼達成復職協議。

奧特曼與科技富豪馬斯克(Elon Musk)2015年聯手創立OpenAI，以非營利機構性質研發對人類有益的「通用人工智慧」(Artificial General Intelligence，AGI)。實際發展卻證明研發這項新科技需要強大電腦功能，因此需要龐大資金做為後盾。

OpenAI高層主管經常意見相左，奧特曼與馬斯克明顯不合，馬斯克於2018年離開。

奧特曼 AI OpenAI

上一則

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

延伸閱讀

奧特曼解職導火線曝光：「Q*」技術突破恐威脅全人類

奧特曼解職導火線曝光：「Q*」技術突破恐威脅全人類
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？
奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶

奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶

熱門新聞

葉倫在In-N-Out漢堡餐廳中點餐。(截取自X@Viktoria Dendrinou)

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

2023-11-15 12:38
國務卿布林肯（中）在聽到拜登總統說習近平是獨裁者時，整張臉都皺了起來。（截自CNN畫面）

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

2023-11-16 13:57
精子的形狀及游向子宮的方式，也影響生育能力。(Getty Images)

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

2023-11-17 17:37
愛阿華州毆打教師致死的18歲少年古德爾被判終身監禁，他在庭上哭泣到流鼻血。(擷自YouTube@Law&Crime Trials)

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

2023-11-16 16:30
今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
SpaceX公司18日在德州博卡奇卡（Boca Chica）第二度試射次世代的「星艦」（Starship）巨型火箭。（截取自X）

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

2023-11-18 08:55

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻