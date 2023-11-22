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有男友還是愛上隔壁鄰居太太 她邀夫妻倆「四角戀」

聯合新聞網／ 即時報導
四人建立了四角戀，讓艾比（圖左二）非常開心。(地鐵報)
四人建立了四角戀，讓艾比（圖左二）非常開心。(地鐵報)

加州一名女子雖然已經跟男友交往5年，卻愛上隔壁鄰居的太太，而且乾脆連隔壁鄰居一起加入，建立了一段特殊的「四角戀」。

據《地鐵報》（Metro）報導，今年28歲的艾比（Abbie Lill）已經跟38歲的男友伊利亞（Elijah）交往5年。雖然兩人交往5年來感情十分穩定，但她還是持續探索自己身為「酷兒」的感情世界。「酷兒」一詞來自英文「Queer」，是對所有性取向非異性戀，以及性別認同非二元性別或非順性別的人的統稱。

艾比與男友兩人在2018年時開始交往，不過第一次約會時艾比就告訴伊利亞，她是雙性戀，也還沒準備好要進入一夫一妻制的關係。兩人達成認同，如果在這段關係中他們想要跟其他對象發展關係，只要開誠布公討論，就都抱持開放態度接納。

2020年，兩人開始同居，而艾比也在那時遇到鄰居J先生和太太艾蜜莉（Emily）。某次艾比跟艾蜜莉出門購物，聊起雙方的感情觀和戀愛史，沒想到發現艾蜜莉跟J先生的感情觀念和艾比與伊利亞的感情觀相同，於是決定試試看發展「四角戀」。

艾比表示，剛開始她和艾蜜莉花很多時間談話，了解對方的想法，直到深入認識一個月以後才向對方表達愛意。艾比也愛屋及烏，連帶的愛J先生，不過她跟J先生並沒有發生關係。

艾比說，她的家人跟同事都不能接受她這樣的四角戀關係，同事甚至還說「這就是我想讓小孩離開加州的原因」，不過艾比很享受這樣的關係，而且她希望自己能夠勇敢表達自己的愛意，讓更多人看見並認識LGBTQ族群。

加州 地鐵 性別認同

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