針砭中共女網紅恐懼壓迫逃亡 全家「走線」數月抵美

帳號「大麗出奇蹟」的女網紅舉家「走線」數月抵達美國。(影片截圖)

帳號「大麗出奇蹟」的女網紅不時發表針砭中共 的評論受當局脅迫，於是舉家「走線 」數月抵達美國，回顧路途的艱險，她說，自己因恐懼而變勇敢，並說比起走線遭遇的險阻，更害怕中國公安。

大麗出奇蹟往昔不時錄製評論中國時政與針砭中共當局的影音上傳中國視訊平台如B站等，數月前突然暫停更新，11月18日她再次回到鏡頭前，藉由YouTube向關心她的朋友報平安，並說舉家因恐懼而出走赴美的始末。

她坦承，自己和丈夫、女兒「用最艱難最艱險的方式」抵達美國，如今一無所有，「2023年，38歲」，將開始一個新的起點，只希望日後可成為「能把人做明白」的普通人。

她回顧這一路上非常艱難，尤其還帶著孩子，但是別無他法，因為走線偷渡 到美國是「當時唯一能夠選擇的方式」。

她表示，自己並不勇敢，只是普通中年婦女，決定離開自己熟悉、熱愛的家，真的是因為太恐懼，「恐懼而不得不勇敢」。

她說，相較於走線期間穿梭於叢林的艱險，甚至是遭遇黑警黑幫，她更害怕「隨時可能都會有幾個壯漢突然闖進我家，強行把我帶走」，更害怕「會有人拿我的軟肋（罩門）來威脅我」。

她心疼女兒曾這麼說：「我希望抓你的那些壞叔叔們（指公安）都死掉，如果不是他們，我們就不用在濕泥巴地裡睡覺，我們就不用坐那麼恐怖的船，我們也不用這樣辛苦，爸爸也不會丟掉工作。」

她噙著淚水告訴女兒：「雖然他們看起來是活著，但是靈魂早就已經死掉了」、「他們想搞垮一個家庭，真的就像踩死一隻螞蟻」。

即使歷盡艱險最後如願抵美，但她不推薦任何人以這種危險的方式赴美，最好還是藉由更安全的方式「到達自己的理想之地」。

她說，這條路上「真的會死人的，不要聽信任何人說這條路很容易，因為死在路上的人，永遠沒有機會開口說話了，我不是甚麼好的榜樣，只是我真的沒有時間再等」。

愈來愈多評論中國時政的網紅紛紛走線赴美求庇護，像是美國自由亞洲電台（RFA）今年5月報導，人稱國罵哥、天哥的中國河南網紅陳少天刑滿出獄一年後，加入中國人偷渡行列，獨自走線前往美國尋求政治庇護。

另據澳洲廣播公司（ABC）今年6月報導，所謂走線是指中國公民飛往拉美國家厄瓜多，在那裡他們無需簽證即可入境，然後展開長達3700公里，前往美墨邊境的長途跋涉。