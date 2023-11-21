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OpenAI續談奧特曼回任 微軟促強化公司治理

編譯黃淑玲／綜合外電
上周五突然被解雇的OpenAI前執行長奧特曼（Sam Altman）。（美聯社）
上周五突然被解雇的OpenAI前執行長奧特曼（Sam Altman）。（美聯社）

知情人士向彭博資訊透露，OpenAI董事會成員和臨時執行長席爾已經與上周五被突然趕下台的前執行長奧特曼展開談判，目的是想讓這位被解雇的公司創辦人，重新回到這家人工智慧（AI）新創公司主持大局。

OpenAI最大投資微軟，也已提出一套公司治理需要改變的提案，正與OpenAI討論，以免未來再發生類似狀況，影響微軟的AI發展大計。

不願公開身分的消息來源指出，奧特曼與執行長席爾和至少安吉羅這一位董事，正在協商。其中一位知情人士說，一些OpenAI投資人也參與討論，許多投資人在推動奧特曼復職。

據了解，奧特曼若回歸仍將擔任公司執行長。一位消息人士則是表示，曾經討論了一種情境，是讓奧特曼回來擔任過渡董事會成員。多位了解情況的人都提到，前Salesforce共同執行長Bret Taylor可能加入新的董事會。

幾位知情人士表示，董事會開始出面與奧特曼溝通是一個重大進展，因為直到周一，董事會基本上都拒絕與上周五被他們解雇的奧特曼接觸。

支持奧特曼復職的OpenAI投資人，據悉包括興盛資本、KhoslaVentures及老虎環球基金等股東。也有消息說，著名創投公司紅杉資本也在與這些股東共同努力促使奧特曼回任執行長。

OpenAI現在全力加緊協商，希望能夠在感恩節之前，結束亂局，讓員工不需要在工作狀況不確定的情況下，度過美國人的重要假期。

OpenAI董事會上周五突然以奧特曼在與董事會溝通時「並非總是坦誠」為由，表示對他領導公司失去信心，因而解雇他。但震撼彈拋出後，董事會自己也被放在放大鏡下檢視。接下來的幾天，董事會成員和員工又表示罷免奧特曼與外界所傳的「瀆職」或「安全」無關，消息混亂。連OpenAI最大投資人微軟的執行長納德拉都公開表示，他也沒有得到解釋。

另有消息說，已接任的執行長席爾也未被說明。他告訴接近OpenAI的人士，如果董事會無法以書面形式清楚告知自己奧特曼突然遭解雇的原因，他也不打算留任。

截至上周五，OpenAI董事會由原執行長奧特曼、現已跟著辭職的前總裁布羅克曼、首席科學家蘇茨克維、Quora 執行長安吉羅（Adam D’Angelo）、科技企業家Tasha McCauley及喬治城大學安全與新興技術中心戰略總監Helen Toner組成。

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