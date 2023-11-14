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哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

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哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

記者顏伶如／即時報導
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）
房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。（路透）

房屋仲介是全美最熱門職業之一，聯邦法院上個月裁決出爐後，佣金計算的改變預料將掀起職場變化。華爾街日報報導，全國各地房仲紛紛重新思考自己的工作前景，某些仲介開始退場，擔心房仲業的黃金時期已經過去；全國全職及兼職房仲總計約有160萬人，佣金結構調整可能導致收入降低。業界人士分析，轉變結果可能使得兼差房仲退場，全職房仲將有更多案件可接。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)與數家大型房地產經紀公司遭控聯合哄抬房屋銷售佣金，導致消費者開銷增加，密蘇里州西區聯邦區域法院10月31日裁定賠償18億元。這個判例將改變消費者買賣房屋時仲介抽成的佣金制度，許多民眾將來可能自行找房而不請房仲，或以時數計酬的方式聘請仲介。

華爾街日報報導，住在佛羅里達州夏洛特港(Port Charlotte)的51歲針療師妮可‧柯林斯(Nicole Noles Collins)，疫情期間由於暫停營業，房屋市場正在起飛，於2020年考到房仲執照。她說，未來如果佣金減少，將不值得再花時間擔任房仲，而且針灸診所如今生意已經恢復到疫情之前的水準。她表示，打算明年底之前完全退出房仲業。

投資銀行Keefe, Bruyette & Woods本月公布報告指出，全美房屋銷售案件高達90%由房仲經手。聯邦勞工部統計顯示，房仲年薪平均約6萬5850元，主要收入來自由房屋買賣成交時的佣金。報導指出，如果買房民眾抽手，房仲收入首當其衝。

Keefe, Bruyette & Woods報告估計，全美房仲將近半數，甚至高達80%，在聯合訴訟判決出爐後可能紛紛跳槽或失業；報告同時指出，美國每年房屋銷售創造佣金累計高達1000億元，隨著時間發展，數額可能縮水三分之一。

房仲業前景如何？亞利桑納州肖洛(Show Low)仲介米昌姆(Josh Meacham)說，最近與團隊討論時發現問題比答案還多，某些夥伴最大的憂慮在於，是否現在應該開始找別的工作。

「美國消費者聯盟」(Consumer Federation of America，CFA)資深研究員布洛貝克(Stephen Brobeck)說，佣金結購改變將導致許多兼差房仲離開，全職房仲將有更多案件可接；在競爭力較高的市場，佣金抽成比例將從目前的5%至6%降到3%至4%，依各個仲介狀況而訂。

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