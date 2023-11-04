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川普次子作證家族企業涉民事詐欺案 稱父親期待出庭

中央社紐約3日綜合外電報導
川普次子艾瑞克（Eric Trump）結束針對家族商業帝國被控涉及民事詐欺案的作證。（路透）
川普次子艾瑞克（Eric Trump）結束針對家族商業帝國被控涉及民事詐欺案的作證。（路透）

美國前總統川普（Donald Trump）的次子艾瑞克（Eric Trump）結束針對家族商業帝國被控涉及民事詐欺案的作證，並表示他的父親「期待」在下周出庭作證。

法新社報導，77歲的川普預計在6日出庭作證，他和兩個兒子被控誇大家族企業「川普集團」（The Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

艾瑞克結束第2天作證後離開曼哈頓（Manhattan）法庭，他譴責這起案件是「一場大戲」，和「對納稅人血汗錢的巨大浪費」。

艾瑞克告訴媒體記者：「我們完全沒做錯任何事。我們的企業比他們能想像得還要好。」

現年39歲的艾瑞克和45歲的哥哥小唐納（Donald Trump Jr.）是川普集團的執行副總裁。川普集團管理著世界各地的住宅大樓、辦公摩天大樓、豪華飯店和高爾夫球場。

小唐納本周有兩天出庭作證，他的弟弟緊隨其後。

兩兄弟採取了基本上相同的辯護策略，宣稱司法當局指控公司具欺騙性的財務報表是由會計師編製，而他們相信這些財務報表的準確性。

艾瑞克也表示他的父親「絕對會出席」6日的作證。他說：「我知道他很期待來到這裡，他認為這是他見過最不可思議的不公正事件之一。」

如果川普真的出席，這將會是他在目前面臨的民事和刑事案件中首次公開作證。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 小唐納 貸款

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