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為偷渡到美國 卡車在墨西哥翻覆 古巴移民10死

中央社墨西哥圖斯特拉古鐵雷斯1日綜合外電報導
一輛載有古巴移民的卡車1日在墨國南部翻覆，造成10人死亡、17人重傷。(歐新社)
一輛載有古巴移民的卡車1日在墨國南部翻覆，造成10人死亡、17人重傷。(歐新社)

墨西哥當局表示，一輛載有古巴移民的卡車1日在墨國南部翻覆，造成10人死亡、17人重傷，這是最新一起涉及赴美移民的致命事故。

美聯社指出，墨西哥移民單位表示事發時載有27名移民的卡車顯因超速致失控，司機事發後逃離現場。墨國南部奇亞帕斯（Chiapas）州的民防官員表示，事故發生於1日在鄰近皮希希亞潘（Pijijiapan）鎮的一條高速公路上。

一名州檢察官辦公室的工作人員表示，移民們是向經過的車輛攔路搭便車。照片顯示卡車側翻在路旁，貨櫃箱破裂解體，罹難者倒臥路面。

法新社引述墨西哥地方當局通報指出，事故發生在墨國南部鄰近瓜地馬拉的奇亞帕斯（Chiapas）州。

檢察官辦公室不願具名的消息人士告訴法新社，罹難者明顯是來自古巴且全為女性，包括一名未成年人。

事故發生在皮希希亞潘鎮（Pijijiapan）和托納拉（Tonala）間一條太平洋海濱的高速公路，移民常試圖假道前赴美國，華府對此也日漸關注。

卡車的部分車身為木製，翻覆後車身已毀，移民們的衣物與背包等散落一地。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）對這場悲劇表示哀悼，並表示駐墨西哥的使館正提供援助。

就在9月28日，奇亞帕斯州北部市鎮梅斯卡拉帕（Mezcalapa）才有2名移民死於卡車翻覆。

移民 墨西哥 古巴

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