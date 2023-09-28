加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

加州州長紐森28日簽署新法，明年4月起速食業最低時薪提高至20元，是全美快餐業最高保障基本薪資。(路透)

美國東西岸兩大城市餐飲業員工28日同時收到大禮，加州 民主黨州長紐森 (Gavin Newsom)簽署新法，自明年4月起速食業最低工資提高至時薪20元，是全美快餐業最高的保障基本薪資；紐約州曼哈頓高等法院法官莫恩(Nicholas Moyne)也在同日裁定，紐約市監管機構可以實施新法規，第三方外送平台「外賣郎最低時薪 」須將目前平均時薪約11元調高至17.96元，且每年調升。

美聯社報導，紐森在洛杉磯工人和勞工領袖歡呼聲中簽署新法時指出，速食業勞動人口最常被忽略，卻是低收入家庭的主要收入來源。加州所有其他工人最低時薪15.5元，也是全美最高。

紐森簽署該法案，凸顯工會在此全美人口最多州的強大影響力；也代表勞工組織和商業團體有關速食業的監管爭執，暫告解決。快餐工人最低時薪20元新標準，適用於在全國至少有60家分店的餐廳；但自製自銷的小餐廳除外，如Panera Bread。

根據勞工統計局數據，目前加州速食業工人平均時薪為16.6元，年薪略高於3萬4000元，未達加州四口之家貧窮衡量標準，時薪調至20元只是起點；加州依法成立的速食委員會(Fast Food Council)有權在2029年之前，每年將薪資調高3.5%。

在紐約，莫恩法官裁定放行的「外賣郎最低時薪」法規原訂7月生效；紐約時報報導，它是紐約市議會近兩年前通過的一系列改善外送人員工作條件法案之一。但在加薪案生效前，三大外送平台Uber、DoorDash和Grubhub向曼哈頓的州高等法院提出臨時限制令請求，阻止加薪；總部位於紐約、規模較小的配送平台Relay也提出同樣要求。莫恩於是暫停變更。

紐約州法官莫恩裁定，紐約市監管機構可以實施新法規，強制外送平台將外送員最低時薪由目前平均約11元調高至17.96元，且每年調升。(路透)

莫恩28日裁定三大外送平台敗訴，允許通過加薪案。但他表示，具不同商業模式的Relay應獲初步禁令，可繼續對加薪提出質疑。三大平台可能針對莫恩的裁決提出上訴。

據「外賣郎最低時薪法」規定，外送平台須為旗下外賣郎最低時薪提升至17.96元，並在2025年漲到19.96元。根據市府估計，紐約市外賣郎目前平均時薪約為11元。