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「壁虎功」攀牆越獄 賓州重刑犯 脫逃畫面曝光

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「壁虎功」攀牆越獄 賓州重刑犯 脫逃畫面曝光

編譯俞仲慈／綜合6日電
賓州官員6日公布了卡瓦坎特上周四在兩面牆之間以「螃蟹走路」的方式穿過鐵絲網、並跑過屋頂、還翻越另一道柵欄等方式逃跑。（切斯特郡檢方提供，後製為gif檔）
賓州官員6日公布了卡瓦坎特上周四在兩面牆之間以「螃蟹走路」的方式穿過鐵絲網、並跑過屋頂、還翻越另一道柵欄等方式逃跑。（切斯特郡檢方提供，後製為gif檔）

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，賓州一名囚犯日前從切斯特郡監獄(Chester County Prison)越獄後，4日被監視器拍到可能藏匿在樹林中，為了安全起見，費城兩個學區隔天宣布暫時關閉校園；警方已動員大批警力要將逃犯盡速逮捕歸案。官員6日公布了嫌犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)用手和腳在兩面牆上騰空而起的越獄視頻。

賓州官員6日公布了卡瓦坎特上周四在兩面牆之間以「螃蟹走路」的方式穿過鐵絲網、並跑...
賓州官員6日公布了卡瓦坎特上周四在兩面牆之間以「螃蟹走路」的方式穿過鐵絲網、並跑過屋頂、還翻越另一道柵欄等方式逃跑。（切斯特郡檢方提供）

警方表示，34歲的卡瓦坎特因為殺害33歲前女友、犯下一級謀殺罪，被判處終身監禁且不得假釋，不料他在8月31日趁機越獄，從此人間蒸發。直到4日晚間，切斯特郡長木花園(Longwood Gardens)架設的監視器清楚拍攝到卡瓦坎特身影。

賓州官員6日公布了卡瓦坎特上周四在兩面牆之間以「螃蟹走路」的方式穿過鐵絲網、並跑過屋頂、還翻越另一道柵欄等方式逃跑。

賓州警官彼文斯(George Bivens)表示：「我堅信他會犯錯，他確實還在附近逃亡，而且在不知情狀況下，走入監視器拍攝範圍。」警方透露已經動員200名警力，擴大追捕行動，同時聯邦調查局也提供必要協助。

➤➤➤刺死前女友判無期 危險殺人犯越獄

由於卡瓦坎特仍在逃，尤寧維爾-查茲福特(Unionville-Chadds Ford)學區和肯尼特聯合(Kennett Consolidated)學區為維護學生安全，宣布暫時關閉學校，要求學生在家透過Google Meet遠距上課。

據了解，卡瓦坎特在入境美國之前，在祖國巴西已經因為涉及謀殺案而遭到通緝，因此賓州警方以其母語葡萄牙語錄音，透過巡邏警車和直升機播放，呼籲他主動投案。同時切斯特郡當局也懸賞1萬元，給任何提供卡瓦坎特行蹤的民眾。

根據監視器拍下的畫面，卡瓦坎特並未改變外貌，而且除了身上衣物，只帶一個背包和一個手提行李袋。彼文斯推測：「逃犯明顯仍在四處逃竄，而且非常絕望。」並呼籲切斯特郡監獄數哩範圍內的居民，應鎖好汽車和住宅門窗，勿讓逃犯有機可趁。

另外警方也將調查獄方的管理疏失或保全設施不足等問題，試圖找出卡瓦坎特越獄成功的原因。

來源：

CBS Philadelphia

賓州 學區 監獄

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