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刺死前女友判無期 危險殺人犯越獄

編譯廖振堯／綜合2日電
卡瓦坎特最近一次被發現蹤跡，是2日凌晨12時30分左右，被一處民宅監視器拍到，畫面顯示他身穿長褲和淺色T恤。(美聯社)
卡瓦坎特最近一次被發現蹤跡，是2日凌晨12時30分左右，被一處民宅監視器拍到，畫面顯示他身穿長褲和淺色T恤。(美聯社)

34歲巴西男子卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)當著前女友布蘭道(Deborah Brandao)兩個年幼孩子面前將她刺死，上月22日被判處無期徒刑，卻在上月31日從賓州切斯特郡監獄(Chester County Prison)逃脫，數百名執法人員配合直升機、無人機和警犬搜尋仍未掌握他的行蹤，當地和聯邦單位已懸賞1萬元獎金給提供線索的民眾。

紐約時報報導，卡瓦坎特會說西班牙語和葡萄牙語，2021年4月殺害前女友後試圖逃回祖國巴西，但在維吉尼亞州被警方逮捕。卡瓦坎特落網後，切斯特郡地方檢察官辦公室得知他原本在巴西就已被通緝，這起命案可能是因為布蘭道威脅要報警揭發他而遭滅口。

巴西執法當局1日透過聲明表示，卡瓦坎特於2017年11月開槍射殺一名男子，原因是與車輛維修有關的債務糾紛；2018年6月，巴西當局發出逮捕令，卡瓦坎特被視為逃犯。

卡瓦坎特最後被目擊是在31日上午10時左右，當時有人去監獄上班，看到他身穿白色T恤、灰短褲和白色運動鞋往南走。2日凌晨12時30分左右，距離監獄約1.5哩的萊納佩路(Lenape Road)一家住宅監視器拍到卡瓦坎特，他改穿長褲、淺色T恤，但外表沒有變化。

切斯特郡地方檢察官萊恩(Deborah Ryan)相信卡瓦坎特仍藏匿在附近，民眾需保持高度警戒，且適逢勞工節假期，應鎖牢門窗、看緊孩童。

卡瓦坎特受審時擔任翻譯的拉雷亞(Edgar Larrea)形容他是安靜而冷漠的人，整個過程中他只是坐著，不發問也沒有任何情緒，是個「冷酷的傢伙」。拉雷亞說卡瓦坎特來自巴西的邊緣地區，他知道如何生存，現在可能藏在任何地方。

典獄長菲利普斯(Ronald Phillips)剛好在卡瓦坎特越獄前一天宣布退休，自7月下旬擔任代理典獄長的霍蘭德(Howard Holland)表示正在調查越獄經過，但拒絕透露更多細節。

殺人越獄逃犯卡瓦坎特的監獄照。(美聯社)
殺人越獄逃犯卡瓦坎特的監獄照。(美聯社)

巴西 監獄 維吉尼亞州

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