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雷蒙多到訪前 美駐中大使伯恩斯獲准探視遭判死緩美國公民

記者謝守真／即時報導
圖為美國駐北京大使伯恩斯。（Getty Images）
圖為美國駐北京大使伯恩斯。（Getty Images）

美國公民斯威丹（Mark Swidan）2012年在中國被捕，迄今仍遭關押。但就在美國商務部長雷蒙多到訪前，美國駐中國大使伯恩斯日前獲准探視斯威丹。

據美國之音報導，伯恩斯本月20日致電斯威丹的母親並告訴她，他探視了在中國監獄中被關押的斯威丹。報導稱，伯恩斯表示，自己將向中國最高級別的官員提出要求，為斯威丹提供相關的體檢，讓斯威丹能夠基於醫療原因得到釋放或監外執行。他還說，「美國國務院並不清楚中國方面想要什麼樣的條件」。

報導還提到，伯恩斯於23日再次致電斯威丹母親並透露，斯威丹威脅要輕生，因不想在監獄繼續待下去。對此，斯威丹母親表示，伯恩斯對斯威丹的探訪讓我感到不安。「斯威丹的身體狀況又差了很多。我感到非常沮喪和失望，因為過去兩年來，我一直被告知美國和中國法院與中國政府討論要釋放馬克」。

此前，美國政府曾稱斯威丹是被誤抓。據早前報導指出，斯威丹是美國德州人，於2012年前往中國採購地板等裝潢材料時，在廣東省東莞市被中國警方逮捕，被控製造和走私及販賣毒品，隨後於2019年遭判處死刑及緩期兩年執行。斯威丹已被關在廣東省江門監獄多年，由於環境惡劣，他多次絕食抗議且自殺未遂。

今年4月，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）曾批評北京，任意拘留並關押美國公民的做法是「令人作嘔的人質外交」。他稱，斯威丹被捕後在羈押期間遭到嚴重虐待，他並提到斯威丹被控犯下罪行的時間，根本就不在中國境內。

監獄 美國公民 國務院

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