SpaceX拒聘難民涉嫌歧視 司法部提告

司法部今天控告馬斯克的火箭和衛星公司SpaceX，指該公司在招募人才時，涉嫌歧視難民與在美國尋求庇護者。（美聯社）

美國司法部 今天控告馬斯克 （Elon Musk）的火箭和衛星公司SpaceX ，指該公司在招募人才時，涉嫌歧視難民與在美國尋求庇護者。

司法部在聲明中說：「根據訴狀，SpaceX至少在2018年9月到2022年5月這段時間，經常擋下尋求政治庇護者和難民的求職申請，並因他們的身份拒絕僱用，甚至完全不考慮錄用他們，這違反了移民與國籍法（Immigration and Nationality Act）。」

美國司法部表示，SpaceX多年來在招聘啟事上及公開聲明中，錯誤地聲稱，依據聯邦出口管制法，SpaceX只能錄用美國公民及合法的永久居民，即那些被稱為「有綠卡的人」。

美國司法部亦指出，SpaceX億萬富豪老闆馬克斯在網路上的發文，就是「公開發表歧視性言論」的例證。

訴狀中提到，馬斯克2020年6月在當時還稱做推特（Twitter）的X上，對3600萬粉絲發文時說：「美國法律要求SpaceX僱人時，標準是至少要有綠卡，因為火箭是先進的武器技術。」

這次美國司法部對SpaceX興訟，被馬斯克形容是「出於政治動機，以司法當作武器」。

馬斯克這位X執行長在前一篇發文中表示，該公司「被不斷告知，僱用任何非美國永久居民，將違反國際間的武器販運法，那是刑事犯罪」。

司法部民權處律師克拉克（Kristen Clarke）表示，司法部的一項調查發現，SpaceX「只因為身分，未能公平地考慮或僱用已獲庇護的人及難民，而且即便符合條件，也都對他們實施了相當於禁止僱用的措施，這違反了聯邦法律。」

克拉克也提到，SpaceX的招聘人員和高階主管「積極勸退」已獲庇護者和難民尋求該公司的工作機會。

這起訴訟也會尋求民事上的處罰，具體金額將由法院和政策演變決定，以確保SpaceX未來能遵守聯邦禁止歧視的相關規定。