我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普已赴喬州監獄自首 拍大頭照後付20萬交保閃離

華裔租客鎚殺案 童目睹過程：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案近期引發華社密切關注，公寓內除兇嫌和死者兩家人外，還有住在第三間房的江姓華男與其女友，江在案發後接到兇嫌電話而趕回家裡，見一地狼藉與「整個人傻住」的兇嫌，趕忙報警；當江的女友帶走兇嫌的9歲兒子時，目睹全過程的男童不停說著「爸爸瘋了，地上全是水(血)」。

江男說自己與女友住在其中一間房，而來自福州琅岐的兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)與9歲兒子住在另一間房，其在中國還有一個年齡不明的孩子；該情侶對死者趙招招的印象是極度挑剔、不講理的女人，過去便屢次找另兩家人的麻煩，他們連同葉已經跟房東說好月底就要搬走，案發前夕就找到新住處，押金也交了，臨門一腳便能離開。

豈料案發當日，江接到葉的電話，「我出事情了」，當他趕到家裡要打開進屋的第二道門時卻異常地反鎖著，直到表明身分，葉才將門打開；隨即映入眼眶的是倒在血泊中的趙招招母子三人，他驚覺事態嚴重，「不管怎樣，先搶救孩子」，於是拿起手機報警。葉此時已神智不清，半傻半瘋的狀態站在原地，後來對他說了一句「你把我兒子帶走」。

不久後，江的女友在警方之前抵達公寓外，被江擋在樓下，「上面發生很大的事，你就不要上去了」；當她將兇嫌的9歲兒子領走時，受到驚嚇的男童不停哭訴道「爸爸瘋了！爸爸瘋了！地上全是水(血)」，她也只能盡力安慰，目前男童已被從馬里蘭州趕過來的母親接走，被安排在酒店居住。

案發之後，江在現場大聲責罵兇嫌，「不管遇到再大的事，也不可以這麼做」，何況本來都要搬走了；葉表示自己忍無可忍，趙將房內的網路設備關閉，引發雙方再度爭吵，當時趙拿起鐵鎚朝他威脅，他被逼急了反手搶過鎚子行兇。（相關報導見紐約社區版）

日落公園 布碌崙 華男

上一則

川普自首「監獄大頭照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

延伸閱讀

布碌崙合租鎚殺案 兇手兒子目睹現場：「爸爸瘋了」「滿地全是血」

布碌崙合租鎚殺案 兇手兒子目睹現場：「爸爸瘋了」「滿地全是血」
橙縣槍擊案／兇嫌報復分居妻 瘋狂處理離婚危機

橙縣槍擊案／兇嫌報復分居妻 瘋狂處理離婚危機
紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘
橙縣槍擊案／4死6傷 坊傳家暴兇嫌退休警

橙縣槍擊案／4死6傷 坊傳家暴兇嫌退休警

熱門新聞

佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)

天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

2023-08-21 11:53
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。(美聯社)

新車價飆 僅三菱掀背車Mirage在2萬元以下 民眾得花42周薪資

2023-08-22 15:52
佛羅里達州禁止中國公民及其他有關國家公民持有該州房地產的法律，遭到四名中國公民法律挑戰，但佛州聯邦地方法院法官裁定原告敗訴，拒絕禁制該法。圖為待售的佛州房地產。(路透)

中國人告佛州置產禁令 法官裁決敗訴

2023-08-17 22:00
羅肯絲被控強姦14歲學生。(取自臉書)

皇后區已婚女教師 被控強姦14歲男學生

2023-08-23 18:56

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色
李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭

李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭
南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷

南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷