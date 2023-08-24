女主播錄節目途中遇驚喜 記者男友突然現身求婚

記者內格爾(Riley Nagel)向主播女友科妮莉亞·尼克爾森(Cornelia Nicholson)求婚。(Local 3 News視頻截圖)

田納西州 一個本地電視台的女主播本以為她只是在與往常一樣錄節目，沒想到提詞器上念出來的文稿卻給到她人生中最重要的驚喜之一：男友的求婚告白。

根據電視節目播出畫面，田州Local 3 News的主播科妮莉亞·尼克爾森(Cornelia Nicholson)本來以為她是在為周末播出的電視節目錄製一段「特別報告」，沒想到念出來的稿子並不熟悉，「現在為您報導的是，兩位年輕記者剛好在同一個行業找到真愛的故事。」尼克爾森邊念稿子邊露出不可置信的表情，語速也變得慢了下來，甚至驚喜到笑出聲。「我們邀請到新聞記者萊利·內格爾來直播間，講述這次的特別報告。」

（影音來源：Local 3 News YouTube）

內格爾(Riley Nagel)是尼克爾森的同事，也是她長達四年的男友。此時他已經拿著玫瑰花和求婚戒指盒進入畫面，兩人背景的大熒幕上播放著他們甜蜜的一張張合照。

內格爾講到，兩人四年前在蒙大拿州 的新聞電視台認識，他對尼克爾森一見鐘情，受到她開朗性格的感染，也很佩服她在新聞工作上的才華，稱尼克爾森是自己仍然在新聞行業的最主要原因，並一直在讓他變成更好的男人。因此他認為，新聞直播間應該是自己求婚的最好場所。

隨後，內格爾單膝跪地，「科妮莉亞·尼克爾森，你願意嫁給我嗎？」

尼克爾森激動到一直用手向自己的臉扇風，「我要哭了，我願意。」

內格爾給尼克爾森戴上戒指，兩人擁抱並親吻。

這一片段播出後，尼克爾森也在各個社群平台分享了求婚片段和訂婚照，對幫助完成這一求婚驚喜的朋友和同事表達了感謝。她還表示，自己對這一計畫完全不知情，提詞器上面的文稿也是臨時被更換的，真沒想到自己求婚現場的介紹詞，還是自己念出來的。