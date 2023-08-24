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女主播錄節目途中遇驚喜 記者男友突然現身求婚

世界新聞網何卓賢／即時報導
記者內格爾(Riley Nagel)向主播女友科妮莉亞·尼克爾森(Cornelia Nicholson)求婚。(Local 3 News視頻截圖)
記者內格爾(Riley Nagel)向主播女友科妮莉亞·尼克爾森(Cornelia Nicholson)求婚。(Local 3 News視頻截圖)

田納西州一個本地電視台的女主播本以為她只是在與往常一樣錄節目，沒想到提詞器上念出來的文稿卻給到她人生中最重要的驚喜之一：男友的求婚告白。

根據電視節目播出畫面，田州Local 3 News的主播科妮莉亞·尼克爾森(Cornelia Nicholson)本來以為她是在為周末播出的電視節目錄製一段「特別報告」，沒想到念出來的稿子並不熟悉，「現在為您報導的是，兩位年輕記者剛好在同一個行業找到真愛的故事。」尼克爾森邊念稿子邊露出不可置信的表情，語速也變得慢了下來，甚至驚喜到笑出聲。「我們邀請到新聞記者萊利·內格爾來直播間，講述這次的特別報告。」

（影音來源：Local 3 News YouTube）

內格爾(Riley Nagel)是尼克爾森的同事，也是她長達四年的男友。此時他已經拿著玫瑰花和求婚戒指盒進入畫面，兩人背景的大熒幕上播放著他們甜蜜的一張張合照。

內格爾講到，兩人四年前在蒙大拿州的新聞電視台認識，他對尼克爾森一見鐘情，受到她開朗性格的感染，也很佩服她在新聞工作上的才華，稱尼克爾森是自己仍然在新聞行業的最主要原因，並一直在讓他變成更好的男人。因此他認為，新聞直播間應該是自己求婚的最好場所。

隨後，內格爾單膝跪地，「科妮莉亞·尼克爾森，你願意嫁給我嗎？」

尼克爾森激動到一直用手向自己的臉扇風，「我要哭了，我願意。」

內格爾給尼克爾森戴上戒指，兩人擁抱並親吻。

這一片段播出後，尼克爾森也在各個社群平台分享了求婚片段和訂婚照，對幫助完成這一求婚驚喜的朋友和同事表達了感謝。她還表示，自己對這一計畫完全不知情，提詞器上面的文稿也是臨時被更換的，真沒想到自己求婚現場的介紹詞，還是自己念出來的。

田納西州 蒙大拿州

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